DeFrogs (DEFROGS) Informasjon A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721). Offisiell nettside: https://defrogs.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xd555498a524612c67f286df0e0a9a64a73a7cdc7 Kjøp DEFROGS nå!

DeFrogs (DEFROGS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeFrogs (DEFROGS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 608.90K $ 608.90K $ 608.90K Total forsyning: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Sirkulerende forsyning: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 608.90K $ 608.90K $ 608.90K All-time high: $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 All-Time Low: $ 1.4698512303225224 $ 1.4698512303225224 $ 1.4698512303225224 Nåværende pris: $ 60.89 $ 60.89 $ 60.89 Lær mer om DeFrogs (DEFROGS) pris

DeFrogs (DEFROGS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeFrogs (DEFROGS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEFROGS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEFROGS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEFROGSs tokenomics, kan du utforske DEFROGS tokenets livepris!

