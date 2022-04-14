DeFrogs (DEFROGS) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i DeFrogs (DEFROGS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

DeFrogs (DEFROGS) Informasjon

A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721).

Offisiell nettside:
https://defrogs.com/
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0xd555498a524612c67f286df0e0a9a64a73a7cdc7

DeFrogs (DEFROGS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeFrogs (DEFROGS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 608.90K
Total forsyning:
$ 10.00K
Sirkulerende forsyning:
$ 10.00K
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 608.90K
All-time high:
$ 1,700
All-Time Low:
$ 1.4698512303225224
Nåværende pris:
$ 60.89
DeFrogs (DEFROGS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak DeFrogs (DEFROGS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet DEFROGS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange DEFROGS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår DEFROGSs tokenomics, kan du utforske DEFROGS tokenets livepris!

