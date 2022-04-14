DeFi (DEFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DeFi (DEFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DeFi (DEFI) Informasjon De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity. Offisiell nettside: https://de.fi/ Teknisk dokument: https://docs.de.fi/welcome/readme Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131 Kjøp DEFI nå!

DeFi (DEFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeFi (DEFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 54.86K $ 54.86K $ 54.86K Total forsyning: $ 102.39M $ 102.39M $ 102.39M Sirkulerende forsyning: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M All-time high: $ 1.077 $ 1.077 $ 1.077 All-Time Low: $ 0.002023143867285916 $ 0.002023143867285916 $ 0.002023143867285916 Nåværende pris: $ 0.001825 $ 0.001825 $ 0.001825 Lær mer om DeFi (DEFI) pris

DeFi (DEFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeFi (DEFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEFIs tokenomics, kan du utforske DEFI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DEFI Interessert i å legge til DeFi (DEFI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DEFI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DEFI på MEXC nå!

DeFi (DEFI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DEFI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DEFI nå!

DEFI prisforutsigelse Vil du vite hvor DEFI kan være på vei? Vår DEFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEFI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!