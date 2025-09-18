Hva er DeFi (DEFI)

De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

DeFi er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DeFi investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk DEFI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om DeFi på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DeFi kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DeFi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DeFi (DEFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DeFi (DEFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DeFi.

Sjekk DeFiprisprognosen nå!

DeFi (DEFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DeFi (DEFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DeFi (DEFI)

Leter du etter hvordan du kjøperDeFi? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DeFi på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Folk spør også: Andre spørsmål om DeFi Hvor mye er DeFi (DEFI) verdt i dag? Live DEFI prisen i USD er 0.001883 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DEFI-til-USD-pris? $ 0.001883 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DEFI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DeFi? Markedsverdien for DEFI er $ 56.60K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DEFI? Den sirkulerende forsyningen av DEFI er 30.06M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEFI ? DEFI oppnådde en ATH-pris på 1.004206075461872 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DEFI? DEFI så en ATL-pris på 0.002023143867285916 USD . Hva er handelsvolumet til DEFI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEFI er $ 62.56K USD . Vil DEFI gå høyere i år? DEFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEFI prisprognosen for en mer grundig analyse.

DeFi (DEFI) Viktige bransjeoppdateringer

