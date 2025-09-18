Dagens Global DePIN Chain livepris er 0.000299 USD. Spor prisoppdateringer for DEEPSEEK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEEPSEEK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Global DePIN Chain livepris er 0.000299 USD. Spor prisoppdateringer for DEEPSEEK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEEPSEEK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DEEPSEEK

DEEPSEEK Prisinformasjon

DEEPSEEK Offisiell nettside

DEEPSEEK tokenomics

DEEPSEEK Prisprognose

DEEPSEEK-historikk

DEEPSEEK Kjøpeguide

DEEPSEEK-til-fiat-valutakonverter

DEEPSEEK Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Global DePIN Chain Logo

Global DePIN Chain Pris(DEEPSEEK)

1 DEEPSEEK til USD livepris:

$0.000299
$0.000299$0.000299
+0.67%1D
USD
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:59:07 (UTC+8)

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00028
$ 0.00028$ 0.00028
24 timer lav
$ 0.000306
$ 0.000306$ 0.000306
24 timer høy

$ 0.00028
$ 0.00028$ 0.00028

$ 0.000306
$ 0.000306$ 0.000306

$ 0.014167991380617766
$ 0.014167991380617766$ 0.014167991380617766

$ 0.000273105325328474
$ 0.000273105325328474$ 0.000273105325328474

+1.01%

+0.67%

+2.04%

+2.04%

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) sanntidsprisen er $ 0.000299. I løpet av de siste 24 timene har DEEPSEEK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00028 og et toppnivå på $ 0.000306, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEEPSEEK er $ 0.014167991380617766, mens den rekordlave prisen er $ 0.000273105325328474.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEEPSEEK endret seg med +1.01% i løpet av den siste timen, +0.67% over 24 timer og +2.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Markedsinformasjon

No.2833

$ 236.21K
$ 236.21K$ 236.21K

$ 2.77K
$ 2.77K$ 2.77K

$ 299.00K
$ 299.00K$ 299.00K

790.00M
790.00M 790.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Nåværende markedsverdi på Global DePIN Chain er $ 236.21K, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.77K. Den sirkulerende forsyningen på DEEPSEEK er 790.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 299.00K.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Global DePIN Chain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000199+0.67%
30 dager$ -0.000132-30.63%
60 dager$ -0.00029-49.24%
90 dager$ -0.000209-41.15%
Global DePIN Chain Prisendring i dag

I dag registrerte DEEPSEEK en endring på $ +0.00000199 (+0.67%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Global DePIN Chain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000132 (-30.63%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Global DePIN Chain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DEEPSEEK en endring på $ -0.00029 (-49.24%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Global DePIN Chain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000209-41.15% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Global DePIN Chain (DEEPSEEK)?

Sjekk ut Global DePIN Chain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

Global DePIN Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Global DePIN Chain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DEEPSEEK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Global DePIN Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Global DePIN Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Global DePIN Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Global DePIN Chain (DEEPSEEK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Global DePIN Chain (DEEPSEEK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Global DePIN Chain.

Sjekk Global DePIN Chainprisprognosen nå!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Global DePIN Chain (DEEPSEEK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEEPSEEK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

Leter du etter hvordan du kjøperGlobal DePIN Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Global DePIN Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DEEPSEEK til lokale valutaer

1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til VND
7.868185
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til AUD
A$0.00045149
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til GBP
0.00022126
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til EUR
0.00025415
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til USD
$0.000299
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til MYR
RM0.0012558
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til TRY
0.01237262
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til JPY
¥0.043953
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til ARS
ARS$0.44100108
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til RUB
0.0249665
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til INR
0.02633891
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til IDR
Rp4.98333134
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til KRW
0.41759536
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til PHP
0.01704599
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til EGP
￡E.0.01439984
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til BRL
R$0.00158769
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til CAD
C$0.00040963
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til BDT
0.03640026
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til NGN
0.44693324
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til COP
$1.16796875
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til ZAR
R.0.00517868
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til UAH
0.01235468
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til TZS
T.Sh.0.74009676
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til VES
Bs0.048737
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til CLP
$0.285545
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til PKR
Rs0.08486816
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til KZT
0.16188159
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til THB
฿0.00951119
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til TWD
NT$0.00903578
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til AED
د.إ0.00109733
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til CHF
Fr0.00023621
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til HKD
HK$0.00232323
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til AMD
֏0.1144273
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til MAD
.د.م0.00269698
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til MXN
$0.00549861
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til SAR
ريال0.00112125
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til ETB
Br0.04292743
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til KES
KSh0.03862482
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til JOD
د.أ0.000211991
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til PLN
0.00108238
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til RON
лв0.00128869
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til SEK
kr0.00281359
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til BGN
лв0.00049634
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til HUF
Ft0.09933378
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til CZK
0.00618332
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til KWD
د.ك0.000091195
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til ILS
0.00099567
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til BOB
Bs0.00206609
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til AZN
0.0005083
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til TJS
SM0.00279864
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til GEL
0.0008073
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til AOA
Kz0.27255943
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til BHD
.د.ب0.000112723
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til BMD
$0.000299
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til DKK
kr0.00189865
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til HNL
L0.00783679
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til MUR
0.01355666
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til NAD
$0.00518765
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til NOK
kr0.00297206
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til NZD
$0.0005083
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til PAB
B/.0.000299
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til PGK
K0.00124982
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til QAR
ر.ق0.00108537
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til RSD
дин.0.02981927
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til UZS
soʻm3.69135533
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til ALL
L0.02465554
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til ANG
ƒ0.00053521
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til AWG
ƒ0.0005382
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til BBD
$0.000598
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til BAM
KM0.00049634
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til BIF
Fr0.892515
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til BND
$0.00038272
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til BSD
$0.000299
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til JMD
$0.04796259
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til KHR
1.20080194
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til KMF
Fr0.124982
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til LAK
6.49999987
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til LKR
Rs0.09044152
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til MDL
L0.0049335
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til MGA
Ar1.32300623
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til MOP
P0.00239499
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til MVR
0.0045747
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til MWK
MK0.51909689
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til MZN
MT0.0191061
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til NPR
Rs0.04213508
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til PYG
2.135458
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til RWF
Fr0.433251
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til SBD
$0.0024518
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til SCR
0.00428467
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til SRD
$0.01138891
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til SVC
$0.00261625
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til SZL
L0.00518765
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til TMT
m0.0010465
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til TND
د.ت0.00087009
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til TTD
$0.00202423
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til UGX
Sh1.048892
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til XAF
Fr0.166842
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til XCD
$0.0008073
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til XOF
Fr0.166842
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til XPF
Fr0.030199
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til BWP
P0.00398268
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til BZD
$0.00060099
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til CVE
$0.02804022
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til DJF
Fr0.052923
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til DOP
$0.01854398
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til DZD
د.ج0.03873844
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til FJD
$0.00067275
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til GNF
Fr2.599805
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til GTQ
Q0.00229034
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til GYD
$0.06257771
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) til ISK
kr0.036179

Global DePIN Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Global DePIN Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Global DePIN Chain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Global DePIN Chain

Hvor mye er Global DePIN Chain (DEEPSEEK) verdt i dag?
Live DEEPSEEK prisen i USD er 0.000299 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEEPSEEK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEEPSEEK til USD er $ 0.000299. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Global DePIN Chain?
Markedsverdien for DEEPSEEK er $ 236.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEEPSEEK?
Den sirkulerende forsyningen av DEEPSEEK er 790.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEEPSEEK ?
DEEPSEEK oppnådde en ATH-pris på 0.014167991380617766 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEEPSEEK?
DEEPSEEK så en ATL-pris på 0.000273105325328474 USD.
Hva er handelsvolumet til DEEPSEEK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEEPSEEK er $ 2.77K USD.
Vil DEEPSEEK gå høyere i år?
DEEPSEEK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEEPSEEK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:59:07 (UTC+8)

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

DEEPSEEK-til-USD-kalkulator

Beløp

DEEPSEEK
DEEPSEEK
USD
USD

1 DEEPSEEK = 0.000299 USD

Handle DEEPSEEK

DEEPSEEKUSDT
$0.000299
$0.000299$0.000299
+0.67%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker