DedaCoin (DEDA) Informasjon DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities. Offisiell nettside: https://dedacoin.co Teknisk dokument: https://dedacoin.co/white-paper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x15F9EB4b9BEaFa9Db35341c5694c0b6573809808 Kjøp DEDA nå!

DedaCoin (DEDA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DedaCoin (DEDA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 2.54B $ 2.54B $ 2.54B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 508.76M $ 508.76M $ 508.76M All-time high: $ 19,999 $ 19,999 $ 19,999 All-Time Low: $ 0.11535013232278021 $ 0.11535013232278021 $ 0.11535013232278021 Nåværende pris: $ 0.2003 $ 0.2003 $ 0.2003 Lær mer om DedaCoin (DEDA) pris

DedaCoin (DEDA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DedaCoin (DEDA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEDA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEDA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEDAs tokenomics, kan du utforske DEDA tokenets livepris!

DedaCoin (DEDA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DEDA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DEDA nå!

DEDA prisforutsigelse Vil du vite hvor DEDA kan være på vei? Vår DEDA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEDA tokenets prisforutsigelse nå!

