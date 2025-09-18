Dagens DedaCoin livepris er 0.2013 USD. Spor prisoppdateringer for DEDA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEDA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DedaCoin livepris er 0.2013 USD. Spor prisoppdateringer for DEDA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEDA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DedaCoin Logo

DedaCoin Pris(DEDA)

1 DEDA til USD livepris:

$0.2013
$0.2013$0.2013
0.00%1D
USD
DedaCoin (DEDA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:27:24 (UTC+8)

DedaCoin (DEDA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.17
$ 0.17$ 0.17
24 timer lav
$ 0.281
$ 0.281$ 0.281
24 timer høy

$ 0.17
$ 0.17$ 0.17

$ 0.281
$ 0.281$ 0.281

$ 2.0012066246202673
$ 2.0012066246202673$ 2.0012066246202673

$ 0.11535013232278021
$ 0.11535013232278021$ 0.11535013232278021

0.00%

0.00%

+112.56%

+112.56%

DedaCoin (DEDA) sanntidsprisen er $ 0.2013. I løpet av de siste 24 timene har DEDA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.17 og et toppnivå på $ 0.281, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEDA er $ 2.0012066246202673, mens den rekordlave prisen er $ 0.11535013232278021.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEDA endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +112.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DedaCoin (DEDA) Markedsinformasjon

No.8240

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.59K
$ 14.59K$ 14.59K

$ 511.30M
$ 511.30M$ 511.30M

0.00
0.00 0.00

2,540,000,000
2,540,000,000 2,540,000,000

2,540,000,000
2,540,000,000 2,540,000,000

0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på DedaCoin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 14.59K. Den sirkulerende forsyningen på DEDA er 0.00, med en total tilgang på 2540000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 511.30M.

DedaCoin (DEDA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DedaCoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.01-4.74%
60 dager$ -0.4024-66.66%
90 dager$ -0.5187-72.05%
DedaCoin Prisendring i dag

I dag registrerte DEDA en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DedaCoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01 (-4.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DedaCoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DEDA en endring på $ -0.4024 (-66.66%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DedaCoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.5187-72.05% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DedaCoin (DEDA)?

Sjekk ut DedaCoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er DedaCoin (DEDA)

DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities.

DedaCoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DedaCoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DEDA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DedaCoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DedaCoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DedaCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DedaCoin (DEDA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DedaCoin (DEDA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DedaCoin.

Sjekk DedaCoinprisprognosen nå!

DedaCoin (DEDA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DedaCoin (DEDA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEDA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DedaCoin (DEDA)

Leter du etter hvordan du kjøperDedaCoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DedaCoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DEDA til lokale valutaer

1 DedaCoin(DEDA) til VND
5,297.2095
1 DedaCoin(DEDA) til AUD
A$0.303963
1 DedaCoin(DEDA) til GBP
0.148962
1 DedaCoin(DEDA) til EUR
0.171105
1 DedaCoin(DEDA) til USD
$0.2013
1 DedaCoin(DEDA) til MYR
RM0.84546
1 DedaCoin(DEDA) til TRY
8.329794
1 DedaCoin(DEDA) til JPY
¥29.5911
1 DedaCoin(DEDA) til ARS
ARS$296.901396
1 DedaCoin(DEDA) til RUB
16.80855
1 DedaCoin(DEDA) til INR
17.732517
1 DedaCoin(DEDA) til IDR
Rp3,354.998658
1 DedaCoin(DEDA) til KRW
281.143632
1 DedaCoin(DEDA) til PHP
11.482152
1 DedaCoin(DEDA) til EGP
￡E.9.694608
1 DedaCoin(DEDA) til BRL
R$1.070916
1 DedaCoin(DEDA) til CAD
C$0.275781
1 DedaCoin(DEDA) til BDT
24.506262
1 DedaCoin(DEDA) til NGN
300.895188
1 DedaCoin(DEDA) til COP
$783.268365
1 DedaCoin(DEDA) til ZAR
R.3.488529
1 DedaCoin(DEDA) til UAH
8.317716
1 DedaCoin(DEDA) til TZS
T.Sh.498.265812
1 DedaCoin(DEDA) til VES
Bs32.8119
1 DedaCoin(DEDA) til CLP
$192.2415
1 DedaCoin(DEDA) til PKR
Rs57.136992
1 DedaCoin(DEDA) til KZT
108.985833
1 DedaCoin(DEDA) til THB
฿6.403353
1 DedaCoin(DEDA) til TWD
NT$6.083286
1 DedaCoin(DEDA) til AED
د.إ0.738771
1 DedaCoin(DEDA) til CHF
Fr0.159027
1 DedaCoin(DEDA) til HKD
HK$1.564101
1 DedaCoin(DEDA) til AMD
֏77.03751
1 DedaCoin(DEDA) til MAD
.د.م1.815726
1 DedaCoin(DEDA) til MXN
$3.701907
1 DedaCoin(DEDA) til SAR
ريال0.754875
1 DedaCoin(DEDA) til ETB
Br28.900641
1 DedaCoin(DEDA) til KES
KSh26.003934
1 DedaCoin(DEDA) til JOD
د.أ0.1427217
1 DedaCoin(DEDA) til PLN
0.728706
1 DedaCoin(DEDA) til RON
лв0.867603
1 DedaCoin(DEDA) til SEK
kr1.894233
1 DedaCoin(DEDA) til BGN
лв0.334158
1 DedaCoin(DEDA) til HUF
Ft66.898029
1 DedaCoin(DEDA) til CZK
4.158858
1 DedaCoin(DEDA) til KWD
د.ك0.0613965
1 DedaCoin(DEDA) til ILS
0.670329
1 DedaCoin(DEDA) til BOB
Bs1.390983
1 DedaCoin(DEDA) til AZN
0.34221
1 DedaCoin(DEDA) til TJS
SM1.884168
1 DedaCoin(DEDA) til GEL
0.54351
1 DedaCoin(DEDA) til AOA
Kz183.499041
1 DedaCoin(DEDA) til BHD
.د.ب0.0758901
1 DedaCoin(DEDA) til BMD
$0.2013
1 DedaCoin(DEDA) til DKK
kr1.278255
1 DedaCoin(DEDA) til HNL
L5.276073
1 DedaCoin(DEDA) til MUR
9.126942
1 DedaCoin(DEDA) til NAD
$3.492555
1 DedaCoin(DEDA) til NOK
kr2.000922
1 DedaCoin(DEDA) til NZD
$0.34221
1 DedaCoin(DEDA) til PAB
B/.0.2013
1 DedaCoin(DEDA) til PGK
K0.841434
1 DedaCoin(DEDA) til QAR
ر.ق0.730719
1 DedaCoin(DEDA) til RSD
дин.20.073636
1 DedaCoin(DEDA) til UZS
soʻm2,485.183371
1 DedaCoin(DEDA) til ALL
L16.599198
1 DedaCoin(DEDA) til ANG
ƒ0.360327
1 DedaCoin(DEDA) til AWG
ƒ0.36234
1 DedaCoin(DEDA) til BBD
$0.4026
1 DedaCoin(DEDA) til BAM
KM0.334158
1 DedaCoin(DEDA) til BIF
Fr600.8805
1 DedaCoin(DEDA) til BND
$0.257664
1 DedaCoin(DEDA) til BSD
$0.2013
1 DedaCoin(DEDA) til JMD
$32.290533
1 DedaCoin(DEDA) til KHR
808.432878
1 DedaCoin(DEDA) til KMF
Fr84.1434
1 DedaCoin(DEDA) til LAK
4,376.086869
1 DedaCoin(DEDA) til LKR
Rs60.889224
1 DedaCoin(DEDA) til MDL
L3.32145
1 DedaCoin(DEDA) til MGA
Ar890.706201
1 DedaCoin(DEDA) til MOP
P1.612413
1 DedaCoin(DEDA) til MVR
3.07989
1 DedaCoin(DEDA) til MWK
MK349.478943
1 DedaCoin(DEDA) til MZN
MT12.86307
1 DedaCoin(DEDA) til NPR
Rs28.367196
1 DedaCoin(DEDA) til PYG
1,437.6846
1 DedaCoin(DEDA) til RWF
Fr291.6837
1 DedaCoin(DEDA) til SBD
$1.65066
1 DedaCoin(DEDA) til SCR
2.884629
1 DedaCoin(DEDA) til SRD
$7.667517
1 DedaCoin(DEDA) til SVC
$1.761375
1 DedaCoin(DEDA) til SZL
L3.492555
1 DedaCoin(DEDA) til TMT
m0.70455
1 DedaCoin(DEDA) til TND
د.ت0.585783
1 DedaCoin(DEDA) til TTD
$1.362801
1 DedaCoin(DEDA) til UGX
Sh706.1604
1 DedaCoin(DEDA) til XAF
Fr112.3254
1 DedaCoin(DEDA) til XCD
$0.54351
1 DedaCoin(DEDA) til XOF
Fr112.3254
1 DedaCoin(DEDA) til XPF
Fr20.3313
1 DedaCoin(DEDA) til BWP
P2.681316
1 DedaCoin(DEDA) til BZD
$0.404613
1 DedaCoin(DEDA) til CVE
$18.877914
1 DedaCoin(DEDA) til DJF
Fr35.6301
1 DedaCoin(DEDA) til DOP
$12.484626
1 DedaCoin(DEDA) til DZD
د.ج26.078415
1 DedaCoin(DEDA) til FJD
$0.452925
1 DedaCoin(DEDA) til GNF
Fr1,750.3035
1 DedaCoin(DEDA) til GTQ
Q1.541958
1 DedaCoin(DEDA) til GYD
$42.130077
1 DedaCoin(DEDA) til ISK
kr24.3573

DedaCoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DedaCoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell DedaCoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DedaCoin

Hvor mye er DedaCoin (DEDA) verdt i dag?
Live DEDA prisen i USD er 0.2013 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEDA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEDA til USD er $ 0.2013. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DedaCoin?
Markedsverdien for DEDA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEDA?
Den sirkulerende forsyningen av DEDA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEDA ?
DEDA oppnådde en ATH-pris på 2.0012066246202673 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEDA?
DEDA så en ATL-pris på 0.11535013232278021 USD.
Hva er handelsvolumet til DEDA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEDA er $ 14.59K USD.
Vil DEDA gå høyere i år?
DEDA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEDA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:27:24 (UTC+8)

DedaCoin (DEDA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

