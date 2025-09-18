Hva er DedaCoin (DEDA)

DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities.

DedaCoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk DEDA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om DedaCoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DedaCoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DedaCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DedaCoin (DEDA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DedaCoin (DEDA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år?

Sjekk DedaCoinprisprognosen nå!

DedaCoin (DEDA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DedaCoin (DEDA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEDA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DedaCoin (DEDA)

Leter du etter hvordan du kjøperDedaCoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DedaCoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

DEDA til lokale valutaer

Prøv konverting

DedaCoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DedaCoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om DedaCoin Hvor mye er DedaCoin (DEDA) verdt i dag? Live DEDA prisen i USD er 0.2013 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DEDA-til-USD-pris? $ 0.2013 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DEDA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DedaCoin? Markedsverdien for DEDA er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DEDA? Den sirkulerende forsyningen av DEDA er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEDA ? DEDA oppnådde en ATH-pris på 2.0012066246202673 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DEDA? DEDA så en ATL-pris på 0.11535013232278021 USD . Hva er handelsvolumet til DEDA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEDA er $ 14.59K USD . Vil DEDA gå høyere i år? DEDA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEDA prisprognosen for en mer grundig analyse.

