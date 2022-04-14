DeFi Connect Credit (DCC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DeFi Connect Credit (DCC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DeFi Connect Credit (DCC) Informasjon DCC is revolutionizing decentralized finance by seamlessly integrating Real-World Asset (RWA) Lending, Cross-Chain Swaps, and Automated Market Making (AMM) into a single, efficient platform. With AI agent integration, DCC enhance automation, risk management, and decision-making, providing users with a smarter and more adaptive trading experience. Offisiell nettside: https://deficonnectcredit.xyz Teknisk dokument: https://defi-connect-credit.gitbook.io/whitepaper-defi-connect-credit Blokkutforsker: https://basescan.org/address/0x773f305d4f03f9dff09f6fde489c5397526df439 Kjøp DCC nå!

DeFi Connect Credit (DCC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeFi Connect Credit (DCC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.70K $ 2.70K $ 2.70K All-time high: $ 0.0102 $ 0.0102 $ 0.0102 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0000027 $ 0.0000027 $ 0.0000027 Lær mer om DeFi Connect Credit (DCC) pris

DeFi Connect Credit (DCC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeFi Connect Credit (DCC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DCC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DCC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DCCs tokenomics, kan du utforske DCC tokenets livepris!

