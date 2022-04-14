DeepBrain Chain (DBC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DeepBrain Chain (DBC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DeepBrain Chain (DBC) Informasjon DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide. Offisiell nettside: https://www.deepbrainchain.org/ Teknisk dokument: https://www.deepbrainchain.org/assets/pdf/DeepBrainChainWhitepaper_en.pdf Blokkutforsker: https://dbc.subscan.io/

DeepBrain Chain (DBC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeepBrain Chain (DBC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.43B $ 5.43B $ 5.43B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M All-time high: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 All-Time Low: $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 Nåværende pris: $ 0.0006569 $ 0.0006569 $ 0.0006569 Lær mer om DeepBrain Chain (DBC) pris

DeepBrain Chain (DBC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeepBrain Chain (DBC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DBC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DBC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DBCs tokenomics, kan du utforske DBC tokenets livepris!

DeepBrain Chain (DBC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DBC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

DBC prisforutsigelse Vil du vite hvor DBC kan være på vei? Vår DBC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

