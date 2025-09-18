Dagens DeepBrain Chain livepris er 0.000781 USD. Spor prisoppdateringer for DBC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DBC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DeepBrain Chain livepris er 0.000781 USD. Spor prisoppdateringer for DBC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DBC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DeepBrain Chain Logo

DeepBrain Chain Pris(DBC)

1 DBC til USD livepris:

$0.000781
$0.000781$0.000781
0.00%1D
USD
DeepBrain Chain (DBC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:12:14 (UTC+8)

DeepBrain Chain (DBC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0006672
$ 0.0006672$ 0.0006672
24 timer lav
$ 0.0009396
$ 0.0009396$ 0.0009396
24 timer høy

$ 0.0006672
$ 0.0006672$ 0.0006672

$ 0.0009396
$ 0.0009396$ 0.0009396

$ 0.6586530208587646
$ 0.6586530208587646$ 0.6586530208587646

$ 0.000353639298356
$ 0.000353639298356$ 0.000353639298356

+0.63%

0.00%

+31.63%

+31.63%

DeepBrain Chain (DBC) sanntidsprisen er $ 0.000781. I løpet av de siste 24 timene har DBC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0006672 og et toppnivå på $ 0.0009396, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DBC er $ 0.6586530208587646, mens den rekordlave prisen er $ 0.000353639298356.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DBC endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +31.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeepBrain Chain (DBC) Markedsinformasjon

No.1624

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

$ 190.06K
$ 190.06K$ 190.06K

$ 7.81M
$ 7.81M$ 7.81M

5.43B
5.43B 5.43B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

54.28%

ETH

Nåværende markedsverdi på DeepBrain Chain er $ 4.24M, med et 24-timers handelsvolum på $ 190.06K. Den sirkulerende forsyningen på DBC er 5.43B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.81M.

DeepBrain Chain (DBC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DeepBrain Chain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.000307+64.76%
60 dager$ +0.000241+44.62%
90 dager$ +0.000321+69.78%
DeepBrain Chain Prisendring i dag

I dag registrerte DBC en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DeepBrain Chain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000307 (+64.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DeepBrain Chain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DBC en endring på $ +0.000241 (+44.62%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DeepBrain Chain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000321+69.78% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DeepBrain Chain (DBC)?

Sjekk ut DeepBrain Chain Prishistorikk-siden nå.

Hva er DeepBrain Chain (DBC)

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

DeepBrain Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DeepBrain Chain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DBC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DeepBrain Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DeepBrain Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DeepBrain Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DeepBrain Chain (DBC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DeepBrain Chain (DBC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DeepBrain Chain.

Sjekk DeepBrain Chainprisprognosen nå!

DeepBrain Chain (DBC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DeepBrain Chain (DBC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DBC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DeepBrain Chain (DBC)

Leter du etter hvordan du kjøperDeepBrain Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DeepBrain Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DBC til lokale valutaer

1 DeepBrain Chain(DBC) til VND
20.552015
1 DeepBrain Chain(DBC) til AUD
A$0.00117931
1 DeepBrain Chain(DBC) til GBP
0.00057794
1 DeepBrain Chain(DBC) til EUR
0.00066385
1 DeepBrain Chain(DBC) til USD
$0.000781
1 DeepBrain Chain(DBC) til MYR
RM0.0032802
1 DeepBrain Chain(DBC) til TRY
0.03230997
1 DeepBrain Chain(DBC) til JPY
¥0.114807
1 DeepBrain Chain(DBC) til ARS
ARS$1.15191252
1 DeepBrain Chain(DBC) til RUB
0.0652135
1 DeepBrain Chain(DBC) til INR
0.06879048
1 DeepBrain Chain(DBC) til IDR
Rp13.01666146
1 DeepBrain Chain(DBC) til KRW
1.09077584
1 DeepBrain Chain(DBC) til PHP
0.04457167
1 DeepBrain Chain(DBC) til EGP
￡E.0.03761296
1 DeepBrain Chain(DBC) til BRL
R$0.00415492
1 DeepBrain Chain(DBC) til CAD
C$0.00106997
1 DeepBrain Chain(DBC) til BDT
0.09507894
1 DeepBrain Chain(DBC) til NGN
1.16740756
1 DeepBrain Chain(DBC) til COP
$3.05078125
1 DeepBrain Chain(DBC) til ZAR
R.0.01355035
1 DeepBrain Chain(DBC) til UAH
0.03227092
1 DeepBrain Chain(DBC) til TZS
T.Sh.1.93316244
1 DeepBrain Chain(DBC) til VES
Bs0.127303
1 DeepBrain Chain(DBC) til CLP
$0.745855
1 DeepBrain Chain(DBC) til PKR
Rs0.22167904
1 DeepBrain Chain(DBC) til KZT
0.42284121
1 DeepBrain Chain(DBC) til THB
฿0.02486704
1 DeepBrain Chain(DBC) til TWD
NT$0.02360963
1 DeepBrain Chain(DBC) til AED
د.إ0.00286627
1 DeepBrain Chain(DBC) til CHF
Fr0.00061699
1 DeepBrain Chain(DBC) til HKD
HK$0.00606837
1 DeepBrain Chain(DBC) til AMD
֏0.2988887
1 DeepBrain Chain(DBC) til MAD
.د.م0.00704462
1 DeepBrain Chain(DBC) til MXN
$0.01435478
1 DeepBrain Chain(DBC) til SAR
ريال0.00292875
1 DeepBrain Chain(DBC) til ETB
Br0.11212817
1 DeepBrain Chain(DBC) til KES
KSh0.10088958
1 DeepBrain Chain(DBC) til JOD
د.أ0.000553729
1 DeepBrain Chain(DBC) til PLN
0.00282722
1 DeepBrain Chain(DBC) til RON
лв0.00336611
1 DeepBrain Chain(DBC) til SEK
kr0.0073414
1 DeepBrain Chain(DBC) til BGN
лв0.00129646
1 DeepBrain Chain(DBC) til HUF
Ft0.25954973
1 DeepBrain Chain(DBC) til CZK
0.01613546
1 DeepBrain Chain(DBC) til KWD
د.ك0.000238205
1 DeepBrain Chain(DBC) til ILS
0.00260073
1 DeepBrain Chain(DBC) til BOB
Bs0.00539671
1 DeepBrain Chain(DBC) til AZN
0.0013277
1 DeepBrain Chain(DBC) til TJS
SM0.00731016
1 DeepBrain Chain(DBC) til GEL
0.0021087
1 DeepBrain Chain(DBC) til AOA
Kz0.71193617
1 DeepBrain Chain(DBC) til BHD
.د.ب0.000294437
1 DeepBrain Chain(DBC) til BMD
$0.000781
1 DeepBrain Chain(DBC) til DKK
kr0.00495935
1 DeepBrain Chain(DBC) til HNL
L0.02047001
1 DeepBrain Chain(DBC) til MUR
0.03541054
1 DeepBrain Chain(DBC) til NAD
$0.01355035
1 DeepBrain Chain(DBC) til NOK
kr0.00776314
1 DeepBrain Chain(DBC) til NZD
$0.0013277
1 DeepBrain Chain(DBC) til PAB
B/.0.000781
1 DeepBrain Chain(DBC) til PGK
K0.00326458
1 DeepBrain Chain(DBC) til QAR
ر.ق0.00283503
1 DeepBrain Chain(DBC) til RSD
дин.0.0778657
1 DeepBrain Chain(DBC) til UZS
soʻm9.64196827
1 DeepBrain Chain(DBC) til ALL
L0.06440126
1 DeepBrain Chain(DBC) til ANG
ƒ0.00139799
1 DeepBrain Chain(DBC) til AWG
ƒ0.0014058
1 DeepBrain Chain(DBC) til BBD
$0.001562
1 DeepBrain Chain(DBC) til BAM
KM0.00129646
1 DeepBrain Chain(DBC) til BIF
Fr2.331285
1 DeepBrain Chain(DBC) til BND
$0.00099968
1 DeepBrain Chain(DBC) til BSD
$0.000781
1 DeepBrain Chain(DBC) til JMD
$0.12528021
1 DeepBrain Chain(DBC) til KHR
3.13654286
1 DeepBrain Chain(DBC) til KMF
Fr0.326458
1 DeepBrain Chain(DBC) til LAK
16.97826053
1 DeepBrain Chain(DBC) til LKR
Rs0.23623688
1 DeepBrain Chain(DBC) til MDL
L0.0128865
1 DeepBrain Chain(DBC) til MGA
Ar3.45574537
1 DeepBrain Chain(DBC) til MOP
P0.00625581
1 DeepBrain Chain(DBC) til MVR
0.0119493
1 DeepBrain Chain(DBC) til MWK
MK1.35590191
1 DeepBrain Chain(DBC) til MZN
MT0.0499059
1 DeepBrain Chain(DBC) til NPR
Rs0.11005852
1 DeepBrain Chain(DBC) til PYG
5.577902
1 DeepBrain Chain(DBC) til RWF
Fr1.131669
1 DeepBrain Chain(DBC) til SBD
$0.0064042
1 DeepBrain Chain(DBC) til SCR
0.01188682
1 DeepBrain Chain(DBC) til SRD
$0.02974829
1 DeepBrain Chain(DBC) til SVC
$0.00683375
1 DeepBrain Chain(DBC) til SZL
L0.01355035
1 DeepBrain Chain(DBC) til TMT
m0.0027335
1 DeepBrain Chain(DBC) til TND
د.ت0.00227271
1 DeepBrain Chain(DBC) til TTD
$0.00528737
1 DeepBrain Chain(DBC) til UGX
Sh2.739748
1 DeepBrain Chain(DBC) til XAF
Fr0.435798
1 DeepBrain Chain(DBC) til XCD
$0.0021087
1 DeepBrain Chain(DBC) til XOF
Fr0.435798
1 DeepBrain Chain(DBC) til XPF
Fr0.078881
1 DeepBrain Chain(DBC) til BWP
P0.01040292
1 DeepBrain Chain(DBC) til BZD
$0.00156981
1 DeepBrain Chain(DBC) til CVE
$0.07324218
1 DeepBrain Chain(DBC) til DJF
Fr0.139018
1 DeepBrain Chain(DBC) til DOP
$0.04843762
1 DeepBrain Chain(DBC) til DZD
د.ج0.10120198
1 DeepBrain Chain(DBC) til FJD
$0.00175725
1 DeepBrain Chain(DBC) til GNF
Fr6.790795
1 DeepBrain Chain(DBC) til GTQ
Q0.00598246
1 DeepBrain Chain(DBC) til GYD
$0.16345549
1 DeepBrain Chain(DBC) til ISK
kr0.094501

For en mer dyptgående forståelse av DeepBrain Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell DeepBrain Chain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DeepBrain Chain

Hvor mye er DeepBrain Chain (DBC) verdt i dag?
Live DBC prisen i USD er 0.000781 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DBC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DBC til USD er $ 0.000781. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DeepBrain Chain?
Markedsverdien for DBC er $ 4.24M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DBC?
Den sirkulerende forsyningen av DBC er 5.43B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDBC ?
DBC oppnådde en ATH-pris på 0.6586530208587646 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DBC?
DBC så en ATL-pris på 0.000353639298356 USD.
Hva er handelsvolumet til DBC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DBC er $ 190.06K USD.
Vil DBC gå høyere i år?
DBC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DBC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:12:14 (UTC+8)

DeepBrain Chain (DBC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

DBC-til-USD-kalkulator

Beløp

DBC
DBC
USD
USD

1 DBC = 0.000781 USD

Handle DBC

DBCUSDT
$0.000781
$0.000781$0.000781
0.00%

