DarkStar (DARKSTAR) tokenomics

DarkStar (DARKSTAR) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i DarkStar (DARKSTAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 12:54:52 (UTC+8)
USD

DarkStar (DARKSTAR) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DarkStar (DARKSTAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 30.11M
$ 30.11M$ 30.11M
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 293.33M
$ 293.33M$ 293.33M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 102.65M
$ 102.65M$ 102.65M
All-time high:
$ 0.17739
$ 0.17739$ 0.17739
All-Time Low:
$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745$ 0.055093699723331745
Nåværende pris:
$ 0.10265
$ 0.10265$ 0.10265

DarkStar (DARKSTAR) Informasjon

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

Offisiell nettside:
https://darkstar.center
Teknisk dokument:
https://whitepaper.darkstar.center/
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0xb05f4747eb3d18a3fa4aa3e5c627f02ccc70d005

DarkStar (DARKSTAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak DarkStar (DARKSTAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet DARKSTAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange DARKSTAR tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår DARKSTARs tokenomics, kan du utforske DARKSTAR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DARKSTAR

Interessert i å legge til DarkStar (DARKSTAR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DARKSTAR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

DarkStar (DARKSTAR) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til DARKSTAR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

DARKSTAR prisforutsigelse

Vil du vite hvor DARKSTAR kan være på vei? Vår DARKSTAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen