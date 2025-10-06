DarkStar pris i dag

Sanntids DarkStar (DARKSTAR) pris i dag er $ 0.10308, med en 2.55% endring de siste 24 timene. Nåværende DARKSTAR til USD konverteringssats er $ 0.10308 per DARKSTAR.

DarkStar rangerer for tiden som #604 etter markedsverdi på $ 30.24M, med en sirkulerende forsyning på 293.33M DARKSTAR. I løpet av de siste 24 timene DARKSTAR har den blitt handlet mellom $ 0.09934(laveste) og $ 0.10311 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.161582695041003, mens tidenes laveste notering var $ 0.055093699723331745.

Kortsiktig har DARKSTAR beveget seg +0.20% i løpet av den siste timen og -10.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.88K.

DarkStar (DARKSTAR) Markedsinformasjon

Rangering No.604 Markedsverdi $ 30.24M$ 30.24M $ 30.24M Volum (24 timer) $ 54.88K$ 54.88K $ 54.88K Fullt utvannet markedsverdi $ 103.08M$ 103.08M $ 103.08M Opplagsforsyning 293.33M 293.33M 293.33M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 29.33% Offentlig blokkjede BSC

