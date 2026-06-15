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Sanntidspris for Creditcoin er i dag 0.09523 NOK.CTC markedsverdien er 51,486,938.66676 NOK. Spor sanntids CTC til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for Creditcoin er i dag 0.09523 NOK.CTC markedsverdien er 51,486,938.66676 NOK. Spor sanntids CTC til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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Creditcoin Pris(CTC)

1 CTC til NOK livepris:

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NOK
Creditcoin (CTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-15 06:32:33 (UTC+8)

Creditcoin pris i dag

Sanntids Creditcoin (CTC) pris i dag er kr 0.09523, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CTC til NOK konverteringssats er kr 0.09523 per CTC.

Creditcoin rangerer for tiden som #394 etter markedsverdi på kr 51.49M, med en sirkulerende forsyning på 540.66M CTC. I løpet av de siste 24 timene CTC har den blitt handlet mellom kr 0.09212(laveste) og kr 0.09717 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 82.628937469, mens tidenes laveste notering var kr 0.7994725957597911441.

Kortsiktig har CTC beveget seg +0.79% i løpet av den siste timen og +4.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 60.33K.

Creditcoin (CTC) Markedsinformasjon

No.394

kr 51.49M
kr 51.49Mkr 51.49M

kr 60.33K
kr 60.33Kkr 60.33K

kr 57.14M
kr 57.14Mkr 57.14M

540.66M
540.66M 540.66M

600,000,000
600,000,000 600,000,000

549,564,264
549,564,264 549,564,264

90.10%

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på Creditcoin er kr 51.49M, med et 24-timers handelsvolum på kr 60.33K. Den sirkulerende forsyningen på CTC er 540.66M, med en total tilgang på 549564264. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 57.14M.

Creditcoin prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.09212
kr 0.09212kr 0.09212
24 timer lav
kr 0.09717
kr 0.09717kr 0.09717
24 timer høy

kr 0.09212
kr 0.09212kr 0.09212

kr 0.09717
kr 0.09717kr 0.09717

kr 82.628937469
kr 82.628937469kr 82.628937469

kr 0.7994725957597911441
kr 0.7994725957597911441kr 0.7994725957597911441

+0.79%

--

+4.64%

+4.64%

Creditcoin (CTC) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene Creditcoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr -0.05337-35.92%
60 dagerkr -0.05287-35.70%
90 dagerkr -0.07177-42.98%
Creditcoin Prisendring i dag

I dag registrerte CTC en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Creditcoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -0.05337 (-35.92%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Creditcoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CTC en endring på kr -0.05287 (-35.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Creditcoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.07177-42.98% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for Creditcoin

Creditcoin (CTC) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CTC for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
Creditcoin (CTC) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Creditcoin potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Creditcoin som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for CTC prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Creditcoin Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere Creditcoin i Norge

Klar til å komme i gang med Creditcoin? Kjøp av CTC er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Creditcoin. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Creditcoin (CTC) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Creditcoin umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Creditcoin (CTC) Guide

Hva kan du gjøre med Creditcoin

Å eie Creditcoin lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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    MEXC før-markedet

    Kjøp og selg nye tokens før de offisielt er notert.

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe Creditcoin (CTC) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Utsteder
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Hva er Creditcoin (CTC)

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

Creditcoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Creditcoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Creditcoin nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Ethereum EcosystemLayer 1 (L1)Made in USA

Folk spør også: Andre spørsmål om Creditcoin

Siden sist oppdatert: 2026-06-15 06:32:33 (UTC+8)

Creditcoin (CTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om Creditcoin

CTC USDT (futures-handel)

Gå long eller short på CTC med belåning. Utforsk CTC USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Creditcoin (CTC) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Creditcoin sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
CTC/USDT
kr0.9026888
kr0.9026888kr0.9026888
0.00%
0.00% (USDT)

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Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

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1 CTC = 0.9037327 NOK