Creditcoin pris i dag

Sanntids Creditcoin (CTC) pris i dag er kr 0.09523, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CTC til NOK konverteringssats er kr 0.09523 per CTC.

Creditcoin rangerer for tiden som #394 etter markedsverdi på kr 51.49M, med en sirkulerende forsyning på 540.66M CTC. I løpet av de siste 24 timene CTC har den blitt handlet mellom kr 0.09212(laveste) og kr 0.09717 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 82.628937469, mens tidenes laveste notering var kr 0.7994725957597911441.

Kortsiktig har CTC beveget seg +0.79% i løpet av den siste timen og +4.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 60.33K.

Creditcoin (CTC) Markedsinformasjon

Rangering No.394 Markedsverdi kr 51.49Mkr 51.49M kr 51.49M Volum (24 timer) kr 60.33Kkr 60.33K kr 60.33K Fullt utvannet markedsverdi kr 57.14Mkr 57.14M kr 57.14M Opplagsforsyning 540.66M 540.66M 540.66M Maksimal forsyning 600,000,000 600,000,000 600,000,000 Total forsyning 549,564,264 549,564,264 549,564,264 Opplagsforsyning 90.10% Markedsandel 0.01% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Creditcoin er kr 51.49M, med et 24-timers handelsvolum på kr 60.33K. Den sirkulerende forsyningen på CTC er 540.66M, med en total tilgang på 549564264. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 57.14M.