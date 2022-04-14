Coresky (CSKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Coresky (CSKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Coresky (CSKY) Informasjon CoreSky is revolutionizing the Meme ecosystem through its "Meme Incubation Program," offering one-click Meme token creation and fostering high-potential projects through community voting mechanisms. Backed by a $50M market cap liquidity pool, the platform provides liquidity support and market cap incentives for top-tier Meme tokens. Offisiell nettside: https://www.coresky.com/ Teknisk dokument: https://coresky-1.gitbook.io/coresky-docs Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x79A4BAA491FeCC00A3b81A281bD97ABca932F5F6 Kjøp CSKY nå!

Coresky (CSKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coresky (CSKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 105.00K $ 105.00K $ 105.00K All-time high: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.000105 $ 0.000105 $ 0.000105 Lær mer om Coresky (CSKY) pris

Coresky (CSKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Coresky (CSKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CSKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CSKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CSKYs tokenomics, kan du utforske CSKY tokenets livepris!

