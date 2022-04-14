Crust Network (CRU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Crust Network (CRU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Crust Network (CRU) Informasjon Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting. Offisiell nettside: https://www.crust.network/ Teknisk dokument: https://wiki.crust.network/en Blokkutforsker: https://crust.subscan.io/ Kjøp CRU nå!

Crust Network (CRU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crust Network (CRU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Total forsyning: $ 35.03M $ 35.03M $ 35.03M Sirkulerende forsyning: $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M All-time high: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 All-Time Low: $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 Nåværende pris: $ 0.0766 $ 0.0766 $ 0.0766 Lær mer om Crust Network (CRU) pris

Crust Network (CRU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Crust Network (CRU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRUs tokenomics, kan du utforske CRU tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CRU Interessert i å legge til Crust Network (CRU) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CRU, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CRU på MEXC nå!

Crust Network (CRU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CRU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CRU nå!

CRU prisforutsigelse Vil du vite hvor CRU kan være på vei? Vår CRU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRU tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!