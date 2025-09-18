Hva er Crust Network (CRU)

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Crust Network (CRU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Crust Network (CRU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRU tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Crust Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Crust Network Hvor mye er Crust Network (CRU) verdt i dag? Live CRU prisen i USD er 0.0837 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CRU-til-USD-pris? $ 0.0837 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CRU til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Crust Network? Markedsverdien for CRU er $ 1.18M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CRU? Den sirkulerende forsyningen av CRU er 14.14M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRU ? CRU oppnådde en ATH-pris på 179.08981499 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CRU? CRU så en ATL-pris på 0.061462288244169196 USD . Hva er handelsvolumet til CRU? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRU er $ 9.00K USD . Vil CRU gå høyere i år? CRU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRU prisprognosen for en mer grundig analyse.

Crust Network (CRU) Viktige bransjeoppdateringer

