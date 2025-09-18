Dagens Crust Network livepris er 0.0837 USD. Spor prisoppdateringer for CRU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Crust Network livepris er 0.0837 USD. Spor prisoppdateringer for CRU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Crust Network Pris(CRU)

$0.0837
$0.0837
-1.41%1D
Crust Network (CRU) Live prisdiagram
Crust Network (CRU) Prisinformasjon (USD)

$ 0.0818
$ 0.0818
$ 0.0949
$ 0.0949
$ 0.0818
$ 0.0818

$ 0.0949
$ 0.0949

$ 179.08981499
$ 179.08981499

$ 0.061462288244169196
$ 0.061462288244169196

0.00%

-1.41%

+26.43%

+26.43%

Crust Network (CRU) sanntidsprisen er $ 0.0837. I løpet av de siste 24 timene har CRU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0818 og et toppnivå på $ 0.0949, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRU er $ 179.08981499, mens den rekordlave prisen er $ 0.061462288244169196.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRU endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.41% over 24 timer og +26.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crust Network (CRU) Markedsinformasjon

$ 1.18M
$ 1.18M

$ 9.00K
$ 9.00K

$ 2.93M
$ 2.93M

14.14M
14.14M

35,025,067.043
35,025,067.043

Nåværende markedsverdi på Crust Network er $ 1.18M, med et 24-timers handelsvolum på $ 9.00K. Den sirkulerende forsyningen på CRU er 14.14M, med en total tilgang på 35025067.043. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.93M.

Crust Network (CRU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Crust Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001197-1.41%
30 dager$ +0.0002+0.23%
60 dager$ +0.0086+11.45%
90 dager$ +0.0141+20.25%
Crust Network Prisendring i dag

I dag registrerte CRU en endring på $ -0.001197 (-1.41%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Crust Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0002 (+0.23%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Crust Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CRU en endring på $ +0.0086 (+11.45%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Crust Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0141+20.25% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Crust Network (CRU)?

Sjekk ut Crust Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Crust Network (CRU)

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Crust Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Crust Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CRU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Crust Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Crust Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Crust Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Crust Network (CRU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Crust Network (CRU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Crust Network.

Sjekk Crust Networkprisprognosen nå!

Crust Network (CRU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Crust Network (CRU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Crust Network (CRU)

Leter du etter hvordan du kjøperCrust Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Crust Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CRU til lokale valutaer

1 Crust Network(CRU) til VND
2,202.5655
1 Crust Network(CRU) til AUD
A$0.126387
1 Crust Network(CRU) til GBP
0.061938
1 Crust Network(CRU) til EUR
0.071145
1 Crust Network(CRU) til USD
$0.0837
1 Crust Network(CRU) til MYR
RM0.35154
1 Crust Network(CRU) til TRY
3.463506
1 Crust Network(CRU) til JPY
¥12.3039
1 Crust Network(CRU) til ARS
ARS$123.450804
1 Crust Network(CRU) til RUB
6.98895
1 Crust Network(CRU) til INR
7.373133
1 Crust Network(CRU) til IDR
Rp1,394.999442
1 Crust Network(CRU) til KRW
116.898768
1 Crust Network(CRU) til PHP
4.771737
1 Crust Network(CRU) til EGP
￡E.4.030992
1 Crust Network(CRU) til BRL
R$0.444447
1 Crust Network(CRU) til CAD
C$0.114669
1 Crust Network(CRU) til BDT
10.189638
1 Crust Network(CRU) til NGN
125.111412
1 Crust Network(CRU) til COP
$326.953125
1 Crust Network(CRU) til ZAR
R.1.449684
1 Crust Network(CRU) til UAH
3.458484
1 Crust Network(CRU) til TZS
T.Sh.207.177588
1 Crust Network(CRU) til VES
Bs13.6431
1 Crust Network(CRU) til CLP
$79.9335
1 Crust Network(CRU) til PKR
Rs23.757408
1 Crust Network(CRU) til KZT
45.316017
1 Crust Network(CRU) til THB
฿2.662497
1 Crust Network(CRU) til TWD
NT$2.529414
1 Crust Network(CRU) til AED
د.إ0.307179
1 Crust Network(CRU) til CHF
Fr0.066123
1 Crust Network(CRU) til HKD
HK$0.650349
1 Crust Network(CRU) til AMD
֏32.03199
1 Crust Network(CRU) til MAD
.د.م0.754974
1 Crust Network(CRU) til MXN
$1.539243
1 Crust Network(CRU) til SAR
ريال0.313875
1 Crust Network(CRU) til ETB
Br12.016809
1 Crust Network(CRU) til KES
KSh10.812366
1 Crust Network(CRU) til JOD
د.أ0.0593433
1 Crust Network(CRU) til PLN
0.302994
1 Crust Network(CRU) til RON
лв0.360747
1 Crust Network(CRU) til SEK
kr0.787617
1 Crust Network(CRU) til BGN
лв0.138942
1 Crust Network(CRU) til HUF
Ft27.806814
1 Crust Network(CRU) til CZK
1.730916
1 Crust Network(CRU) til KWD
د.ك0.0255285
1 Crust Network(CRU) til ILS
0.278721
1 Crust Network(CRU) til BOB
Bs0.578367
1 Crust Network(CRU) til AZN
0.14229
1 Crust Network(CRU) til TJS
SM0.783432
1 Crust Network(CRU) til GEL
0.22599
1 Crust Network(CRU) til AOA
Kz76.298409
1 Crust Network(CRU) til BHD
.د.ب0.0315549
1 Crust Network(CRU) til BMD
$0.0837
1 Crust Network(CRU) til DKK
kr0.531495
1 Crust Network(CRU) til HNL
L2.193777
1 Crust Network(CRU) til MUR
3.794958
1 Crust Network(CRU) til NAD
$1.452195
1 Crust Network(CRU) til NOK
kr0.831978
1 Crust Network(CRU) til NZD
$0.14229
1 Crust Network(CRU) til PAB
B/.0.0837
1 Crust Network(CRU) til PGK
K0.349866
1 Crust Network(CRU) til QAR
ر.ق0.303831
1 Crust Network(CRU) til RSD
дин.8.347401
1 Crust Network(CRU) til UZS
soʻm1,033.332579
1 Crust Network(CRU) til ALL
L6.901902
1 Crust Network(CRU) til ANG
ƒ0.149823
1 Crust Network(CRU) til AWG
ƒ0.15066
1 Crust Network(CRU) til BBD
$0.1674
1 Crust Network(CRU) til BAM
KM0.138942
1 Crust Network(CRU) til BIF
Fr249.8445
1 Crust Network(CRU) til BND
$0.107136
1 Crust Network(CRU) til BSD
$0.0837
1 Crust Network(CRU) til JMD
$13.426317
1 Crust Network(CRU) til KHR
336.144222
1 Crust Network(CRU) til KMF
Fr34.9866
1 Crust Network(CRU) til LAK
1,819.565181
1 Crust Network(CRU) til LKR
Rs25.317576
1 Crust Network(CRU) til MDL
L1.38105
1 Crust Network(CRU) til MGA
Ar370.353249
1 Crust Network(CRU) til MOP
P0.670437
1 Crust Network(CRU) til MVR
1.28061
1 Crust Network(CRU) til MWK
MK145.312407
1 Crust Network(CRU) til MZN
MT5.34843
1 Crust Network(CRU) til NPR
Rs11.795004
1 Crust Network(CRU) til PYG
597.7854
1 Crust Network(CRU) til RWF
Fr121.2813
1 Crust Network(CRU) til SBD
$0.68634
1 Crust Network(CRU) til SCR
1.199421
1 Crust Network(CRU) til SRD
$3.188133
1 Crust Network(CRU) til SVC
$0.732375
1 Crust Network(CRU) til SZL
L1.452195
1 Crust Network(CRU) til TMT
m0.29295
1 Crust Network(CRU) til TND
د.ت0.243567
1 Crust Network(CRU) til TTD
$0.566649
1 Crust Network(CRU) til UGX
Sh293.6196
1 Crust Network(CRU) til XAF
Fr46.7046
1 Crust Network(CRU) til XCD
$0.22599
1 Crust Network(CRU) til XOF
Fr46.7046
1 Crust Network(CRU) til XPF
Fr8.4537
1 Crust Network(CRU) til BWP
P1.114884
1 Crust Network(CRU) til BZD
$0.168237
1 Crust Network(CRU) til CVE
$7.849386
1 Crust Network(CRU) til DJF
Fr14.8149
1 Crust Network(CRU) til DOP
$5.191074
1 Crust Network(CRU) til DZD
د.ج10.844172
1 Crust Network(CRU) til FJD
$0.188325
1 Crust Network(CRU) til GNF
Fr727.7715
1 Crust Network(CRU) til GTQ
Q0.641142
1 Crust Network(CRU) til GYD
$17.517573
1 Crust Network(CRU) til ISK
kr10.1277

For en mer dyptgående forståelse av Crust Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Crust Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Crust Network

Hvor mye er Crust Network (CRU) verdt i dag?
Live CRU prisen i USD er 0.0837 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRU til USD er $ 0.0837. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Crust Network?
Markedsverdien for CRU er $ 1.18M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRU?
Den sirkulerende forsyningen av CRU er 14.14M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRU ?
CRU oppnådde en ATH-pris på 179.08981499 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRU?
CRU så en ATL-pris på 0.061462288244169196 USD.
Hva er handelsvolumet til CRU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRU er $ 9.00K USD.
Vil CRU gå høyere i år?
CRU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRU prisprognosen for en mer grundig analyse.
