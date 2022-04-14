Cratos (CRTS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cratos (CRTS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cratos (CRTS) Informasjon CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain. Offisiell nettside: https://www.cratostoken.com Teknisk dokument: https://docs.google.com/presentation/d/1I9InoR32EY3k1O80I-2QToHxbVTWIqKmkuxcqufr0T4/edit?usp=sharing Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x678e840c640f619e17848045d23072844224dd37 Kjøp CRTS nå!

Cratos (CRTS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cratos (CRTS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.37M $ 9.37M $ 9.37M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 49.30B $ 49.30B $ 49.30B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.01M $ 19.01M $ 19.01M All-time high: $ 0.014103 $ 0.014103 $ 0.014103 All-Time Low: $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 Nåværende pris: $ 0.0001901 $ 0.0001901 $ 0.0001901 Lær mer om Cratos (CRTS) pris

Cratos (CRTS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cratos (CRTS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRTS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRTS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRTSs tokenomics, kan du utforske CRTS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CRTS Interessert i å legge til Cratos (CRTS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CRTS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CRTS på MEXC nå!

Cratos (CRTS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CRTS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CRTS nå!

CRTS prisforutsigelse Vil du vite hvor CRTS kan være på vei? Vår CRTS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRTS tokenets prisforutsigelse nå!

