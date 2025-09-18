Hva er Cratos (CRTS)

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

Cratos er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Cratos investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk CRTS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Cratos på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Cratos kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Cratos Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cratos (CRTS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cratos (CRTS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cratos.

Sjekk Cratosprisprognosen nå!

Cratos (CRTS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cratos (CRTS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRTS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Cratos (CRTS)

Leter du etter hvordan du kjøperCratos? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Cratos på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CRTS til lokale valutaer

Prøv konverting

Cratos Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Cratos, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Cratos Hvor mye er Cratos (CRTS) verdt i dag? Live CRTS prisen i USD er 0.0001907 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CRTS-til-USD-pris? $ 0.0001907 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CRTS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Cratos? Markedsverdien for CRTS er $ 9.40M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CRTS? Den sirkulerende forsyningen av CRTS er 49.30B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRTS ? CRTS oppnådde en ATH-pris på 3.005453985608275 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CRTS? CRTS så en ATL-pris på 0.000119408888085042 USD . Hva er handelsvolumet til CRTS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRTS er $ 575.10K USD . Vil CRTS gå høyere i år? CRTS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRTS prisprognosen for en mer grundig analyse.

Cratos (CRTS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?