CRTAI NETWORK (CRTAI) Informasjon CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots. Offisiell nettside: http://crtainetwork.com Teknisk dokument: https://crtainetwork.com/docs/whitepaper_5.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x88e4adc30b5dd08122d55b0cef013062a94986da Kjøp CRTAI nå!

CRTAI NETWORK (CRTAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CRTAI NETWORK (CRTAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 65.36K $ 65.36K $ 65.36K Total forsyning: $ 560.00M $ 560.00M $ 560.00M Sirkulerende forsyning: $ 352.90M $ 352.90M $ 352.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 103.71K $ 103.71K $ 103.71K All-time high: $ 0.0193 $ 0.0193 $ 0.0193 All-Time Low: $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 Nåværende pris: $ 0.0001852 $ 0.0001852 $ 0.0001852 Lær mer om CRTAI NETWORK (CRTAI) pris

CRTAI NETWORK (CRTAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CRTAI NETWORK (CRTAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRTAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRTAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRTAIs tokenomics, kan du utforske CRTAI tokenets livepris!

CRTAI NETWORK (CRTAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CRTAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CRTAI nå!

CRTAI prisforutsigelse Vil du vite hvor CRTAI kan være på vei? Vår CRTAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRTAI tokenets prisforutsigelse nå!

