Dagens CRTAI NETWORK livepris er 0.0001858 USD. Spor prisoppdateringer for CRTAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRTAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CRTAI NETWORK Logo

CRTAI NETWORK Pris(CRTAI)

1 CRTAI til USD livepris:

$0.0001858
+0.26%1D
USD
CRTAI NETWORK (CRTAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:25:50 (UTC+8)

CRTAI NETWORK (CRTAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000185
24 timer lav
$ 0.000199
24 timer høy

$ 0.000185
$ 0.000199
$ 0.004467357472202423
$ 0.000102092136892928
+0.16%

+0.26%

-5.31%

-5.31%

CRTAI NETWORK (CRTAI) sanntidsprisen er $ 0.0001858. I løpet av de siste 24 timene har CRTAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000185 og et toppnivå på $ 0.000199, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRTAI er $ 0.004467357472202423, mens den rekordlave prisen er $ 0.000102092136892928.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRTAI endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, +0.26% over 24 timer og -5.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CRTAI NETWORK (CRTAI) Markedsinformasjon

No.3146

$ 65.57K
$ 44.39K
$ 104.05K
352.90M
560,000,000
BSC

Nåværende markedsverdi på CRTAI NETWORK er $ 65.57K, med et 24-timers handelsvolum på $ 44.39K. Den sirkulerende forsyningen på CRTAI er 352.90M, med en total tilgang på 560000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 104.05K.

CRTAI NETWORK (CRTAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene CRTAI NETWORK for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000000482+0.26%
30 dager$ +0.0000544+41.40%
60 dager$ -0.0001694-47.70%
90 dager$ -0.0002048-52.44%
CRTAI NETWORK Prisendring i dag

I dag registrerte CRTAI en endring på $ +0.000000482 (+0.26%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

CRTAI NETWORK 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0000544 (+41.40%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

CRTAI NETWORK 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CRTAI en endring på $ -0.0001694 (-47.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

CRTAI NETWORK 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0002048-52.44% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for CRTAI NETWORK (CRTAI)?

Sjekk ut CRTAI NETWORK Prishistorikk-siden nå.

Hva er CRTAI NETWORK (CRTAI)

CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.

CRTAI NETWORK er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CRTAI NETWORK investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CRTAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om CRTAI NETWORK på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CRTAI NETWORK kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CRTAI NETWORK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CRTAI NETWORK (CRTAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CRTAI NETWORK (CRTAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CRTAI NETWORK.

Sjekk CRTAI NETWORKprisprognosen nå!

CRTAI NETWORK (CRTAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CRTAI NETWORK (CRTAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRTAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CRTAI NETWORK (CRTAI)

Leter du etter hvordan du kjøperCRTAI NETWORK? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CRTAI NETWORK på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CRTAI til lokale valutaer

1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til VND
4.889327
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til AUD
A$0.000280558
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til GBP
0.000137492
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til EUR
0.00015793
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til USD
$0.0001858
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til MYR
RM0.00078036
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til TRY
0.007688404
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til JPY
¥0.0273126
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til ARS
ARS$0.274040136
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til RUB
0.0155143
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til INR
0.016367122
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til IDR
Rp3.096665428
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til KRW
0.259495712
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til PHP
0.010598032
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til EGP
￡E.0.008948128
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til BRL
R$0.000988456
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til CAD
C$0.000254546
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til BDT
0.022619292
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til NGN
0.277726408
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til COP
$0.72295709
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til ZAR
R.0.003219914
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til UAH
0.007677256
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til TZS
T.Sh.0.459899592
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til VES
Bs0.0302854
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til CLP
$0.177439
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til PKR
Rs0.052737472
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til KZT
0.100593978
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til THB
฿0.005910298
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til TWD
NT$0.005614876
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til AED
د.إ0.000681886
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til CHF
Fr0.000146782
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til HKD
HK$0.001443666
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til AMD
֏0.07110566
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til MAD
.د.م0.001675916
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til MXN
$0.003416862
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til SAR
ريال0.00069675
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til ETB
Br0.026675306
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til KES
KSh0.024001644
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til JOD
د.أ0.0001317322
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til PLN
0.000672596
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til RON
лв0.000800798
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til SEK
kr0.001748378
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til BGN
лв0.000308428
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til HUF
Ft0.061746914
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til CZK
0.003838628
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til KWD
د.ك0.000056669
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til ILS
0.000618714
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til BOB
Bs0.001283878
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til AZN
0.00031586
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til TJS
SM0.001739088
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til GEL
0.00050166
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til AOA
Kz0.169369706
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til BHD
.د.ب0.0000700466
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til BMD
$0.0001858
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til DKK
kr0.00117983
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til HNL
L0.004869818
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til MUR
0.008424172
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til NAD
$0.00322363
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til NOK
kr0.001846852
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til NZD
$0.00031586
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til PAB
B/.0.0001858
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til PGK
K0.000776644
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til QAR
ر.ق0.000674454
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til RSD
дин.0.018527976
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til UZS
soʻm2.293825486
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til ALL
L0.015321068
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til ANG
ƒ0.000332582
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til AWG
ƒ0.00033444
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til BBD
$0.0003716
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til BAM
KM0.000308428
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til BIF
Fr0.554613
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til BND
$0.000237824
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til BSD
$0.0001858
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til JMD
$0.029804178
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til KHR
0.746183948
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til KMF
Fr0.0776644
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til LAK
4.039130354
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til LKR
Rs0.056200784
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til MDL
L0.0030657
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til MGA
Ar0.822122266
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til MOP
P0.001488258
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til MVR
0.00284274
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til MWK
MK0.322569238
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til MZN
MT0.01187262
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til NPR
Rs0.026182936
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til PYG
1.3269836
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til RWF
Fr0.2692242
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til SBD
$0.00152356
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til SCR
0.002662514
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til SRD
$0.007077122
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til SVC
$0.00162575
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til SZL
L0.00322363
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til TMT
m0.0006503
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til TND
د.ت0.000540678
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til TTD
$0.001257866
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til UGX
Sh0.6517864
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til XAF
Fr0.1036764
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til XCD
$0.00050166
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til XOF
Fr0.1036764
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til XPF
Fr0.0187658
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til BWP
P0.002474856
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til BZD
$0.000373458
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til CVE
$0.017424324
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til DJF
Fr0.0328866
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til DOP
$0.011523316
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til DZD
د.ج0.02407039
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til FJD
$0.00041805
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til GNF
Fr1.615531
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til GTQ
Q0.001423228
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til GYD
$0.038886082
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) til ISK
kr0.0224818

CRTAI NETWORK Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CRTAI NETWORK, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell CRTAI NETWORK nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om CRTAI NETWORK

Hvor mye er CRTAI NETWORK (CRTAI) verdt i dag?
Live CRTAI prisen i USD er 0.0001858 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRTAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRTAI til USD er $ 0.0001858. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CRTAI NETWORK?
Markedsverdien for CRTAI er $ 65.57K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRTAI?
Den sirkulerende forsyningen av CRTAI er 352.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRTAI ?
CRTAI oppnådde en ATH-pris på 0.004467357472202423 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRTAI?
CRTAI så en ATL-pris på 0.000102092136892928 USD.
Hva er handelsvolumet til CRTAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRTAI er $ 44.39K USD.
Vil CRTAI gå høyere i år?
CRTAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRTAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
CRTAI NETWORK (CRTAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CRTAI-til-USD-kalkulator

Beløp

CRTAI
CRTAI
USD
USD

1 CRTAI = 0.0001858 USD

Handle CRTAI

CRTAIUSDT
$0.0001858
$0.0001858$0.0001858
+0.16%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker