CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency. Offisiell nettside: https://thirdtimegames.com Teknisk dokument: https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG

Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crown by Third Time (CROWN2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.60M $ 14.60M $ 14.60M Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 218.88M $ 218.88M $ 218.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.67M $ 16.67M $ 16.67M All-time high: $ 1.935 $ 1.935 $ 1.935 All-Time Low: $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 Nåværende pris: $ 0.0667 $ 0.0667 $ 0.0667 Lær mer om Crown by Third Time (CROWN2) pris

Crown by Third Time (CROWN2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Crown by Third Time (CROWN2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CROWN2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CROWN2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CROWN2s tokenomics, kan du utforske CROWN2 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CROWN2 Interessert i å legge til Crown by Third Time (CROWN2) i porteføljen din?

Crown by Third Time (CROWN2) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CROWN2 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CROWN2 nå!

CROWN2 prisforutsigelse Vil du vite hvor CROWN2 kan være på vei? Vår CROWN2 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CROWN2 tokenets prisforutsigelse nå!

