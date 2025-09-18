Dagens Crown by Third Time livepris er 0.0858 USD. Spor prisoppdateringer for CROWN2 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CROWN2 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Crown by Third Time livepris er 0.0858 USD. Spor prisoppdateringer for CROWN2 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CROWN2 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CROWN2

CROWN2 Prisinformasjon

CROWN2 teknisk dokument

CROWN2 Offisiell nettside

CROWN2 tokenomics

CROWN2 Prisprognose

CROWN2-historikk

CROWN2 Kjøpeguide

CROWN2-til-fiat-valutakonverter

CROWN2 Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Crown by Third Time Logo

Crown by Third Time Pris(CROWN2)

1 CROWN2 til USD livepris:

$0.0858
$0.0858$0.0858
0.00%1D
USD
Crown by Third Time (CROWN2) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:25:42 (UTC+8)

Crown by Third Time (CROWN2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0768
$ 0.0768$ 0.0768
24 timer lav
$ 0.0898
$ 0.0898$ 0.0898
24 timer høy

$ 0.0768
$ 0.0768$ 0.0768

$ 0.0898
$ 0.0898$ 0.0898

$ 318.4607776304445
$ 318.4607776304445$ 318.4607776304445

$ 0.0100394548203388
$ 0.0100394548203388$ 0.0100394548203388

0.00%

0.00%

-13.95%

-13.95%

Crown by Third Time (CROWN2) sanntidsprisen er $ 0.0858. I løpet av de siste 24 timene har CROWN2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0768 og et toppnivå på $ 0.0898, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CROWN2 er $ 318.4607776304445, mens den rekordlave prisen er $ 0.0100394548203388.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CROWN2 endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -13.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crown by Third Time (CROWN2) Markedsinformasjon

No.986

$ 18.78M
$ 18.78M$ 18.78M

$ 3.90K
$ 3.90K$ 3.90K

$ 21.45M
$ 21.45M$ 21.45M

218.88M
218.88M 218.88M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

87.55%

SOL

Nåværende markedsverdi på Crown by Third Time er $ 18.78M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.90K. Den sirkulerende forsyningen på CROWN2 er 218.88M, med en total tilgang på 250000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.45M.

Crown by Third Time (CROWN2) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Crown by Third Time for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0486-36.17%
60 dager$ -0.0276-24.34%
90 dager$ -0.0257-23.05%
Crown by Third Time Prisendring i dag

I dag registrerte CROWN2 en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Crown by Third Time 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0486 (-36.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Crown by Third Time 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CROWN2 en endring på $ -0.0276 (-24.34%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Crown by Third Time 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0257-23.05% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Crown by Third Time (CROWN2)?

Sjekk ut Crown by Third Time Prishistorikk-siden nå.

Hva er Crown by Third Time (CROWN2)

CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

Crown by Third Time er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Crown by Third Time investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CROWN2 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Crown by Third Time på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Crown by Third Time kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Crown by Third Time Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Crown by Third Time (CROWN2) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Crown by Third Time (CROWN2) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Crown by Third Time.

Sjekk Crown by Third Timeprisprognosen nå!

Crown by Third Time (CROWN2) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Crown by Third Time (CROWN2) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CROWN2 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Crown by Third Time (CROWN2)

Leter du etter hvordan du kjøperCrown by Third Time? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Crown by Third Time på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CROWN2 til lokale valutaer

1 Crown by Third Time(CROWN2) til VND
2,257.827
1 Crown by Third Time(CROWN2) til AUD
A$0.129558
1 Crown by Third Time(CROWN2) til GBP
0.063492
1 Crown by Third Time(CROWN2) til EUR
0.07293
1 Crown by Third Time(CROWN2) til USD
$0.0858
1 Crown by Third Time(CROWN2) til MYR
RM0.36036
1 Crown by Third Time(CROWN2) til TRY
3.550404
1 Crown by Third Time(CROWN2) til JPY
¥12.6126
1 Crown by Third Time(CROWN2) til ARS
ARS$126.548136
1 Crown by Third Time(CROWN2) til RUB
7.1643
1 Crown by Third Time(CROWN2) til INR
7.558122
1 Crown by Third Time(CROWN2) til IDR
Rp1,429.999428
1 Crown by Third Time(CROWN2) til KRW
119.831712
1 Crown by Third Time(CROWN2) til PHP
4.894032
1 Crown by Third Time(CROWN2) til EGP
￡E.4.132128
1 Crown by Third Time(CROWN2) til BRL
R$0.456456
1 Crown by Third Time(CROWN2) til CAD
C$0.117546
1 Crown by Third Time(CROWN2) til BDT
10.445292
1 Crown by Third Time(CROWN2) til NGN
128.250408
1 Crown by Third Time(CROWN2) til COP
$333.85209
1 Crown by Third Time(CROWN2) til ZAR
R.1.486914
1 Crown by Third Time(CROWN2) til UAH
3.545256
1 Crown by Third Time(CROWN2) til TZS
T.Sh.212.375592
1 Crown by Third Time(CROWN2) til VES
Bs13.9854
1 Crown by Third Time(CROWN2) til CLP
$81.939
1 Crown by Third Time(CROWN2) til PKR
Rs24.353472
1 Crown by Third Time(CROWN2) til KZT
46.452978
1 Crown by Third Time(CROWN2) til THB
฿2.729298
1 Crown by Third Time(CROWN2) til TWD
NT$2.592876
1 Crown by Third Time(CROWN2) til AED
د.إ0.314886
1 Crown by Third Time(CROWN2) til CHF
Fr0.067782
1 Crown by Third Time(CROWN2) til HKD
HK$0.666666
1 Crown by Third Time(CROWN2) til AMD
֏32.83566
1 Crown by Third Time(CROWN2) til MAD
.د.م0.773916
1 Crown by Third Time(CROWN2) til MXN
$1.577862
1 Crown by Third Time(CROWN2) til SAR
ريال0.32175
1 Crown by Third Time(CROWN2) til ETB
Br12.318306
1 Crown by Third Time(CROWN2) til KES
KSh11.083644
1 Crown by Third Time(CROWN2) til JOD
د.أ0.0608322
1 Crown by Third Time(CROWN2) til PLN
0.310596
1 Crown by Third Time(CROWN2) til RON
лв0.369798
1 Crown by Third Time(CROWN2) til SEK
kr0.807378
1 Crown by Third Time(CROWN2) til BGN
лв0.142428
1 Crown by Third Time(CROWN2) til HUF
Ft28.513914
1 Crown by Third Time(CROWN2) til CZK
1.772628
1 Crown by Third Time(CROWN2) til KWD
د.ك0.026169
1 Crown by Third Time(CROWN2) til ILS
0.285714
1 Crown by Third Time(CROWN2) til BOB
Bs0.592878
1 Crown by Third Time(CROWN2) til AZN
0.14586
1 Crown by Third Time(CROWN2) til TJS
SM0.803088
1 Crown by Third Time(CROWN2) til GEL
0.23166
1 Crown by Third Time(CROWN2) til AOA
Kz78.212706
1 Crown by Third Time(CROWN2) til BHD
.د.ب0.0323466
1 Crown by Third Time(CROWN2) til BMD
$0.0858
1 Crown by Third Time(CROWN2) til DKK
kr0.54483
1 Crown by Third Time(CROWN2) til HNL
L2.248818
1 Crown by Third Time(CROWN2) til MUR
3.890172
1 Crown by Third Time(CROWN2) til NAD
$1.48863
1 Crown by Third Time(CROWN2) til NOK
kr0.852852
1 Crown by Third Time(CROWN2) til NZD
$0.14586
1 Crown by Third Time(CROWN2) til PAB
B/.0.0858
1 Crown by Third Time(CROWN2) til PGK
K0.358644
1 Crown by Third Time(CROWN2) til QAR
ر.ق0.311454
1 Crown by Third Time(CROWN2) til RSD
дин.8.555976
1 Crown by Third Time(CROWN2) til UZS
soʻm1,059.258486
1 Crown by Third Time(CROWN2) til ALL
L7.075068
1 Crown by Third Time(CROWN2) til ANG
ƒ0.153582
1 Crown by Third Time(CROWN2) til AWG
ƒ0.15444
1 Crown by Third Time(CROWN2) til BBD
$0.1716
1 Crown by Third Time(CROWN2) til BAM
KM0.142428
1 Crown by Third Time(CROWN2) til BIF
Fr256.113
1 Crown by Third Time(CROWN2) til BND
$0.109824
1 Crown by Third Time(CROWN2) til BSD
$0.0858
1 Crown by Third Time(CROWN2) til JMD
$13.763178
1 Crown by Third Time(CROWN2) til KHR
344.577948
1 Crown by Third Time(CROWN2) til KMF
Fr35.8644
1 Crown by Third Time(CROWN2) til LAK
1,865.217354
1 Crown by Third Time(CROWN2) til LKR
Rs25.952784
1 Crown by Third Time(CROWN2) til MDL
L1.4157
1 Crown by Third Time(CROWN2) til MGA
Ar379.645266
1 Crown by Third Time(CROWN2) til MOP
P0.687258
1 Crown by Third Time(CROWN2) til MVR
1.31274
1 Crown by Third Time(CROWN2) til MWK
MK148.958238
1 Crown by Third Time(CROWN2) til MZN
MT5.48262
1 Crown by Third Time(CROWN2) til NPR
Rs12.090936
1 Crown by Third Time(CROWN2) til PYG
612.7836
1 Crown by Third Time(CROWN2) til RWF
Fr124.3242
1 Crown by Third Time(CROWN2) til SBD
$0.70356
1 Crown by Third Time(CROWN2) til SCR
1.229514
1 Crown by Third Time(CROWN2) til SRD
$3.268122
1 Crown by Third Time(CROWN2) til SVC
$0.75075
1 Crown by Third Time(CROWN2) til SZL
L1.48863
1 Crown by Third Time(CROWN2) til TMT
m0.3003
1 Crown by Third Time(CROWN2) til TND
د.ت0.249678
1 Crown by Third Time(CROWN2) til TTD
$0.580866
1 Crown by Third Time(CROWN2) til UGX
Sh300.9864
1 Crown by Third Time(CROWN2) til XAF
Fr47.8764
1 Crown by Third Time(CROWN2) til XCD
$0.23166
1 Crown by Third Time(CROWN2) til XOF
Fr47.8764
1 Crown by Third Time(CROWN2) til XPF
Fr8.6658
1 Crown by Third Time(CROWN2) til BWP
P1.142856
1 Crown by Third Time(CROWN2) til BZD
$0.172458
1 Crown by Third Time(CROWN2) til CVE
$8.046324
1 Crown by Third Time(CROWN2) til DJF
Fr15.1866
1 Crown by Third Time(CROWN2) til DOP
$5.321316
1 Crown by Third Time(CROWN2) til DZD
د.ج11.11539
1 Crown by Third Time(CROWN2) til FJD
$0.19305
1 Crown by Third Time(CROWN2) til GNF
Fr746.031
1 Crown by Third Time(CROWN2) til GTQ
Q0.657228
1 Crown by Third Time(CROWN2) til GYD
$17.957082
1 Crown by Third Time(CROWN2) til ISK
kr10.3818

Crown by Third Time Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Crown by Third Time, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Crown by Third Time nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Crown by Third Time

Hvor mye er Crown by Third Time (CROWN2) verdt i dag?
Live CROWN2 prisen i USD er 0.0858 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CROWN2-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CROWN2 til USD er $ 0.0858. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Crown by Third Time?
Markedsverdien for CROWN2 er $ 18.78M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CROWN2?
Den sirkulerende forsyningen av CROWN2 er 218.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCROWN2 ?
CROWN2 oppnådde en ATH-pris på 318.4607776304445 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CROWN2?
CROWN2 så en ATL-pris på 0.0100394548203388 USD.
Hva er handelsvolumet til CROWN2?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CROWN2 er $ 3.90K USD.
Vil CROWN2 gå høyere i år?
CROWN2 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CROWN2 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:25:42 (UTC+8)

Crown by Third Time (CROWN2) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CROWN2-til-USD-kalkulator

Beløp

CROWN2
CROWN2
USD
USD

1 CROWN2 = 0.0858 USD

Handle CROWN2

CROWN2USDT
$0.0858
$0.0858$0.0858
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker