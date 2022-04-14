Cronos (CRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cronos (CRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cronos (CRO) Informasjon Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com Offisiell nettside: https://cronos.org/ Teknisk dokument: https://whitepaper.cronos.org/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/DvjMYMVeXgKxaixGKpzQThLoG98nc7HSU7eanzsdCboA Kjøp CRO nå!

Cronos (CRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cronos (CRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.55B $ 7.55B $ 7.55B Total forsyning: $ 98.02B $ 98.02B $ 98.02B Sirkulerende forsyning: $ 34.82B $ 34.82B $ 34.82B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.70B $ 21.70B $ 21.70B All-time high: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 All-Time Low: $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 Nåværende pris: $ 0.21697 $ 0.21697 $ 0.21697 Lær mer om Cronos (CRO) pris

Cronos (CRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cronos (CRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CROs tokenomics, kan du utforske CRO tokenets livepris!

Cronos (CRO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CRO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CRO nå!

