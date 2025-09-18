Dagens Cronos livepris er 0.23011 USD. Spor prisoppdateringer for CRO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cronos livepris er 0.23011 USD. Spor prisoppdateringer for CRO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 CRO til USD livepris:

$0.23013
$0.23013$0.23013
-5.03%1D
USD
Cronos (CRO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:58:59 (UTC+8)

Cronos (CRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2294
$ 0.2294$ 0.2294
24 timer lav
$ 0.2455
$ 0.2455$ 0.2455
24 timer høy

$ 0.2294
$ 0.2294$ 0.2294

$ 0.2455
$ 0.2455$ 0.2455

$ 0.9698063798210235
$ 0.9698063798210235$ 0.9698063798210235

$ 0.0114866815226
$ 0.0114866815226$ 0.0114866815226

-1.24%

-5.02%

-9.37%

-9.37%

Cronos (CRO) sanntidsprisen er $ 0.23011. I løpet av de siste 24 timene har CRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2294 og et toppnivå på $ 0.2455, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRO er $ 0.9698063798210235, mens den rekordlave prisen er $ 0.0114866815226.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRO endret seg med -1.24% i løpet av den siste timen, -5.02% over 24 timer og -9.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cronos (CRO) Markedsinformasjon

No.21

$ 8.01B
$ 8.01B$ 8.01B

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

$ 23.01B
$ 23.01B$ 23.01B

34.81B
34.81B 34.81B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

98,011,566,129.88826
98,011,566,129.88826 98,011,566,129.88826

34.81%

0.20%

ETH

Nåværende markedsverdi på Cronos er $ 8.01B, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.58M. Den sirkulerende forsyningen på CRO er 34.81B, med en total tilgang på 98011566129.88826. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.01B.

Cronos (CRO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Cronos for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0121886-5.02%
30 dager$ +0.08825+62.20%
60 dager$ +0.1078+88.13%
90 dager$ +0.143+164.16%
Cronos Prisendring i dag

I dag registrerte CRO en endring på $ -0.0121886 (-5.02%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Cronos 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.08825 (+62.20%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Cronos 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CRO en endring på $ +0.1078 (+88.13%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Cronos 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.143+164.16% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Cronos (CRO)?

Sjekk ut Cronos Prishistorikk-siden nå.

Hva er Cronos (CRO)

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

Cronos er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Cronos investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CRO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Cronos på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Cronos kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Cronos Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cronos (CRO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cronos (CRO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cronos.

Sjekk Cronosprisprognosen nå!

Cronos (CRO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cronos (CRO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Cronos (CRO)

Leter du etter hvordan du kjøperCronos? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Cronos på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CRO til lokale valutaer

1 Cronos(CRO) til VND
6,055.34465
1 Cronos(CRO) til AUD
A$0.3474661
1 Cronos(CRO) til GBP
0.1702814
1 Cronos(CRO) til EUR
0.1955935
1 Cronos(CRO) til USD
$0.23011
1 Cronos(CRO) til MYR
RM0.966462
1 Cronos(CRO) til TRY
9.5196507
1 Cronos(CRO) til JPY
¥33.82617
1 Cronos(CRO) til ARS
ARS$339.3938412
1 Cronos(CRO) til RUB
19.145152
1 Cronos(CRO) til INR
20.272691
1 Cronos(CRO) til IDR
Rp3,835.1651326
1 Cronos(CRO) til KRW
321.3808304
1 Cronos(CRO) til PHP
13.1300766
1 Cronos(CRO) til EGP
￡E.11.0820976
1 Cronos(CRO) til BRL
R$1.2241852
1 Cronos(CRO) til CAD
C$0.3152507
1 Cronos(CRO) til BDT
28.0135914
1 Cronos(CRO) til NGN
343.9592236
1 Cronos(CRO) til COP
$895.3695155
1 Cronos(CRO) til ZAR
R.3.9924085
1 Cronos(CRO) til UAH
9.5081452
1 Cronos(CRO) til TZS
T.Sh.569.5774764
1 Cronos(CRO) til VES
Bs37.50793
1 Cronos(CRO) til CLP
$219.75505
1 Cronos(CRO) til PKR
Rs65.3144224
1 Cronos(CRO) til KZT
124.5838551
1 Cronos(CRO) til THB
฿7.3267024
1 Cronos(CRO) til TWD
NT$6.9516231
1 Cronos(CRO) til AED
د.إ0.8445037
1 Cronos(CRO) til CHF
Fr0.1817869
1 Cronos(CRO) til HKD
HK$1.7879547
1 Cronos(CRO) til AMD
֏88.063097
1 Cronos(CRO) til MAD
.د.م2.0755922
1 Cronos(CRO) til MXN
$4.2271207
1 Cronos(CRO) til SAR
ريال0.8629125
1 Cronos(CRO) til ETB
Br33.0368927
1 Cronos(CRO) til KES
KSh29.7256098
1 Cronos(CRO) til JOD
د.أ0.16314799
1 Cronos(CRO) til PLN
0.8329982
1 Cronos(CRO) til RON
лв0.9917741
1 Cronos(CRO) til SEK
kr2.1607329
1 Cronos(CRO) til BGN
лв0.3819826
1 Cronos(CRO) til HUF
Ft76.39652
1 Cronos(CRO) til CZK
4.7494704
1 Cronos(CRO) til KWD
د.ك0.07018355
1 Cronos(CRO) til ILS
0.7662663
1 Cronos(CRO) til BOB
Bs1.5900601
1 Cronos(CRO) til AZN
0.391187
1 Cronos(CRO) til TJS
SM2.1538296
1 Cronos(CRO) til GEL
0.621297
1 Cronos(CRO) til AOA
Kz209.7613727
1 Cronos(CRO) til BHD
.د.ب0.08675147
1 Cronos(CRO) til BMD
$0.23011
1 Cronos(CRO) til DKK
kr1.4588974
1 Cronos(CRO) til HNL
L6.0311831
1 Cronos(CRO) til MUR
10.4331874
1 Cronos(CRO) til NAD
$3.9924085
1 Cronos(CRO) til NOK
kr2.2849923
1 Cronos(CRO) til NZD
$0.391187
1 Cronos(CRO) til PAB
B/.0.23011
1 Cronos(CRO) til PGK
K0.9618598
1 Cronos(CRO) til QAR
ر.ق0.8352993
1 Cronos(CRO) til RSD
дин.22.9120527
1 Cronos(CRO) til UZS
soʻm2,840.8621237
1 Cronos(CRO) til ALL
L18.9748706
1 Cronos(CRO) til ANG
ƒ0.4118969
1 Cronos(CRO) til AWG
ƒ0.414198
1 Cronos(CRO) til BBD
$0.46022
1 Cronos(CRO) til BAM
KM0.3819826
1 Cronos(CRO) til BIF
Fr686.87835
1 Cronos(CRO) til BND
$0.2945408
1 Cronos(CRO) til BSD
$0.23011
1 Cronos(CRO) til JMD
$36.9119451
1 Cronos(CRO) til KHR
924.1355666
1 Cronos(CRO) til KMF
Fr96.18598
1 Cronos(CRO) til LAK
5,002.3912043
1 Cronos(CRO) til LKR
Rs69.6036728
1 Cronos(CRO) til MDL
L3.796815
1 Cronos(CRO) til MGA
Ar1,018.1838247
1 Cronos(CRO) til MOP
P1.8431811
1 Cronos(CRO) til MVR
3.520683
1 Cronos(CRO) til MWK
MK399.4962721
1 Cronos(CRO) til MZN
MT14.704029
1 Cronos(CRO) til NPR
Rs32.4271012
1 Cronos(CRO) til PYG
1,643.44562
1 Cronos(CRO) til RWF
Fr333.42939
1 Cronos(CRO) til SBD
$1.886902
1 Cronos(CRO) til SCR
3.5022742
1 Cronos(CRO) til SRD
$8.7648899
1 Cronos(CRO) til SVC
$2.0134625
1 Cronos(CRO) til SZL
L3.9924085
1 Cronos(CRO) til TMT
m0.805385
1 Cronos(CRO) til TND
د.ت0.6696201
1 Cronos(CRO) til TTD
$1.5578447
1 Cronos(CRO) til UGX
Sh807.22588
1 Cronos(CRO) til XAF
Fr128.17127
1 Cronos(CRO) til XCD
$0.621297
1 Cronos(CRO) til XOF
Fr128.17127
1 Cronos(CRO) til XPF
Fr23.24111
1 Cronos(CRO) til BWP
P3.0650652
1 Cronos(CRO) til BZD
$0.4625211
1 Cronos(CRO) til CVE
$21.5797158
1 Cronos(CRO) til DJF
Fr40.95958
1 Cronos(CRO) til DOP
$14.2714222
1 Cronos(CRO) til DZD
د.ج29.799245
1 Cronos(CRO) til FJD
$0.5177475
1 Cronos(CRO) til GNF
Fr2,000.80645
1 Cronos(CRO) til GTQ
Q1.7626426
1 Cronos(CRO) til GYD
$48.1597219
1 Cronos(CRO) til ISK
kr27.84331

For en mer dyptgående forståelse av Cronos, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Cronos

Hvor mye er Cronos (CRO) verdt i dag?
Live CRO prisen i USD er 0.23011 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRO til USD er $ 0.23011. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cronos?
Markedsverdien for CRO er $ 8.01B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRO?
Den sirkulerende forsyningen av CRO er 34.81B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRO ?
CRO oppnådde en ATH-pris på 0.9698063798210235 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRO?
CRO så en ATL-pris på 0.0114866815226 USD.
Hva er handelsvolumet til CRO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRO er $ 1.58M USD.
Vil CRO gå høyere i år?
CRO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:58:59 (UTC+8)

Cronos (CRO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

