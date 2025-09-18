Hva er Cronos (CRO)

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

Cronos (CRO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cronos (CRO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cronos Hvor mye er Cronos (CRO) verdt i dag? Live CRO prisen i USD er 0.23011 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CRO-til-USD-pris? $ 0.23011 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CRO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Cronos? Markedsverdien for CRO er $ 8.01B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CRO? Den sirkulerende forsyningen av CRO er 34.81B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRO ? CRO oppnådde en ATH-pris på 0.9698063798210235 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CRO? CRO så en ATL-pris på 0.0114866815226 USD . Hva er handelsvolumet til CRO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRO er $ 1.58M USD . Vil CRO gå høyere i år? CRO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRO prisprognosen for en mer grundig analyse.

Cronos (CRO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

