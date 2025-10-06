Credia Layer pris i dag

Sanntids Credia Layer (CRED) pris i dag er $ 0.03165, med en 0.47% endring de siste 24 timene. Nåværende CRED til USD konverteringssats er $ 0.03165 per CRED.

Credia Layer rangerer for tiden som #3949 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 CRED. I løpet av de siste 24 timene CRED har den blitt handlet mellom $ 0.03165(laveste) og $ 0.03197 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.1034983633742532, mens tidenes laveste notering var $ 0.020007636566907613.

Kortsiktig har CRED beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -7.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 91.42.

Credia Layer (CRED) Markedsinformasjon

Rangering No.3949 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 91.42$ 91.42 $ 91.42 Fullt utvannet markedsverdi $ 31.65M$ 31.65M $ 31.65M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Credia Layer er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 91.42. Den sirkulerende forsyningen på CRED er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.65M.