Circle xStock pris i dag

Sanntids Circle xStock (CRCLX) pris i dag er $ 75.95, med en 4.55% endring de siste 24 timene. Nåværende CRCLX til USD konverteringssats er $ 75.95 per CRCLX.

Circle xStock rangerer for tiden som #943 etter markedsverdi på $ 12.50M, med en sirkulerende forsyning på 164.60K CRCLX. I løpet av de siste 24 timene CRCLX har den blitt handlet mellom $ 72.4(laveste) og $ 78.09 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 258.3037707311062, mens tidenes laveste notering var $ 65.21205499298947.

Kortsiktig har CRCLX beveget seg +0.25% i løpet av den siste timen og -10.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.26K.

Circle xStock (CRCLX) Markedsinformasjon

Rangering No.943 Markedsverdi $ 12.50M$ 12.50M $ 12.50M Volum (24 timer) $ 54.26K$ 54.26K $ 54.26K Fullt utvannet markedsverdi $ 20.10M$ 20.10M $ 20.10M Opplagsforsyning 164.60K 164.60K 164.60K Total forsyning 264,598.40340979 264,598.40340979 264,598.40340979 Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Circle xStock er $ 12.50M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.26K. Den sirkulerende forsyningen på CRCLX er 164.60K, med en total tilgang på 264598.40340979. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.10M.