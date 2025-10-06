Circle Internet pris i dag

Sanntids Circle Internet (CRCLON) pris i dag er $ 73.11, med en 1.72% endring de siste 24 timene. Nåværende CRCLON til USD konverteringssats er $ 73.11 per CRCLON.

Circle Internet rangerer for tiden som #1425 etter markedsverdi på $ 3.97M, med en sirkulerende forsyning på 54.35K CRCLON. I løpet av de siste 24 timene CRCLON har den blitt handlet mellom $ 69.89(laveste) og $ 74.01 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 157.6281918017911, mens tidenes laveste notering var $ 65.00292805068526.

Kortsiktig har CRCLON beveget seg +1.85% i løpet av den siste timen og -11.30% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 58.32K.

Circle Internet (CRCLON) Markedsinformasjon

Rangering No.1425 Markedsverdi $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M Volum (24 timer) $ 58.32K$ 58.32K $ 58.32K Fullt utvannet markedsverdi $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M Opplagsforsyning 54.35K 54.35K 54.35K Total forsyning 54,347.99348611 54,347.99348611 54,347.99348611 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Circle Internet er $ 3.97M, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.32K. Den sirkulerende forsyningen på CRCLON er 54.35K, med en total tilgang på 54347.99348611. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.97M.