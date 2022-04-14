Cryptify AI (CRAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cryptify AI (CRAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cryptify AI (CRAI) Informasjon Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI. Offisiell nettside: https://cryptify.ai/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xddbcdd8637d5cedd15eeee398108fca05a71b32b Kjøp CRAI nå!

Cryptify AI (CRAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cryptify AI (CRAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M All-time high: $ 0.01445 $ 0.01445 $ 0.01445 All-Time Low: $ 0.000580469884516104 $ 0.000580469884516104 $ 0.000580469884516104 Nåværende pris: $ 0.001346 $ 0.001346 $ 0.001346 Lær mer om Cryptify AI (CRAI) pris

Cryptify AI (CRAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cryptify AI (CRAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRAIs tokenomics, kan du utforske CRAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CRAI Interessert i å legge til Cryptify AI (CRAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CRAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CRAI på MEXC nå!

Cryptify AI (CRAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CRAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CRAI nå!

CRAI prisforutsigelse Vil du vite hvor CRAI kan være på vei? Vår CRAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!