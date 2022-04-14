COREUM (COREUM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i COREUM (COREUM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

COREUM (COREUM) Informasjon Coreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications. Offisiell nettside: https://www.coreum.com/ Teknisk dokument: https://www.coreum.com/assets/coreum_technical_paper.pdf Kjøp COREUM nå!

COREUM (COREUM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for COREUM (COREUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): -- -- -- All-time high: -- -- -- All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: -- -- -- Lær mer om COREUM (COREUM) pris

COREUM (COREUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak COREUM (COREUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COREUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COREUM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COREUMs tokenomics, kan du utforske COREUM tokenets livepris!

COREUM (COREUM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til COREUM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for COREUM nå!

COREUM prisforutsigelse Vil du vite hvor COREUM kan være på vei? Vår COREUM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COREUM tokenets prisforutsigelse nå!

