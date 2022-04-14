COQ INU (COQ) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i COQ INU (COQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
COQ INU (COQ) Informasjon

Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.

Offisiell nettside:
https://www.coqinu.com/
Teknisk dokument:
https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d
Blokkutforsker:
https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114

COQ INU (COQ) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for COQ INU (COQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 37.59M
$ 37.59M
Total forsyning:
$ 69.42T
$ 69.42T
Sirkulerende forsyning:
$ 69.42T
$ 69.42T
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 37.59M
$ 37.59M
All-time high:
$ 0.0000058
$ 0.0000058
All-Time Low:
$ 0.000000000320111495
$ 0.000000000320111495
Nåværende pris:
$ 0.0000005415
$ 0.0000005415

COQ INU (COQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak COQ INU (COQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet COQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange COQ tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår COQs tokenomics, kan du utforske COQ tokenets livepris!

Hvordan kjøpe COQ

Interessert i å legge til COQ INU (COQ) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe COQ, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

COQ INU (COQ) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til COQ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

COQ prisforutsigelse

Vil du vite hvor COQ kan være på vei? Vår COQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

