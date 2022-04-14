COQ INU (COQ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i COQ INU (COQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

COQ INU (COQ) Informasjon Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. Offisiell nettside: https://www.coqinu.com/ Teknisk dokument: https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d Blokkutforsker: https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114 Kjøp COQ nå!

COQ INU (COQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for COQ INU (COQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.59M $ 37.59M $ 37.59M Total forsyning: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T Sirkulerende forsyning: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.59M $ 37.59M $ 37.59M All-time high: $ 0.0000058 $ 0.0000058 $ 0.0000058 All-Time Low: $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 Nåværende pris: $ 0.0000005415 $ 0.0000005415 $ 0.0000005415 Lær mer om COQ INU (COQ) pris

COQ INU (COQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak COQ INU (COQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COQs tokenomics, kan du utforske COQ tokenets livepris!

Hvordan kjøpe COQ Interessert i å legge til COQ INU (COQ) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe COQ, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper COQ på MEXC nå!

COQ INU (COQ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til COQ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for COQ nå!

COQ prisforutsigelse Vil du vite hvor COQ kan være på vei? Vår COQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COQ tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!