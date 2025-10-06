Coinbase xStock pris i dag

Sanntids Coinbase xStock (COINX) pris i dag er $ 244.6, med en 0.67% endring de siste 24 timene. Nåværende COINX til USD konverteringssats er $ 244.6 per COINX.

Coinbase xStock rangerer for tiden som #1205 etter markedsverdi på $ 6.60M, med en sirkulerende forsyning på 27.00K COINX. I løpet av de siste 24 timene COINX har den blitt handlet mellom $ 241.7(laveste) og $ 245.09 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 444.5539034948311, mens tidenes laveste notering var $ 232.4781263177174.

Kortsiktig har COINX beveget seg +0.06% i løpet av den siste timen og -14.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 59.48K.

Coinbase xStock (COINX) Markedsinformasjon

Rangering No.1205 Markedsverdi $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M Volum (24 timer) $ 59.48K$ 59.48K $ 59.48K Fullt utvannet markedsverdi $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M Opplagsforsyning 27.00K 27.00K 27.00K Maksimal forsyning ---- -- Total forsyning 26,999.99652179 26,999.99652179 26,999.99652179 Offentlig blokkjede SOL

