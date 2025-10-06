Coinbase pris i dag

Sanntids Coinbase (COINON) pris i dag er $ 239.77, med en 0.72% endring de siste 24 timene. Nåværende COINON til USD konverteringssats er $ 239.77 per COINON.

Coinbase rangerer for tiden som #2446 etter markedsverdi på $ 442.72K, med en sirkulerende forsyning på 1.85K COINON. I løpet av de siste 24 timene COINON har den blitt handlet mellom $ 238.18(laveste) og $ 247.34 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 398.53963644307055, mens tidenes laveste notering var $ 230.16506204009934.

Kortsiktig har COINON beveget seg +0.02% i løpet av den siste timen og -14.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 53.10K.

Coinbase (COINON) Markedsinformasjon

Rangering No.2446 Markedsverdi $ 442.72K$ 442.72K $ 442.72K Volum (24 timer) $ 53.10K$ 53.10K $ 53.10K Fullt utvannet markedsverdi $ 442.72K$ 442.72K $ 442.72K Opplagsforsyning 1.85K 1.85K 1.85K Total forsyning 1,846.4324422 1,846.4324422 1,846.4324422 Offentlig blokkjede ETH

