Oppdag viktig innsikt i COCK (COCK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
COCK (COCK) Informasjon

COCK Token ($COCK) is not just another meme coin—it’s the most innovative, engaging, and rapidly growing #MEMEFI project in the crypto space. We have built an ecosystem-first token that combines DeFi mechanics, game theory, community engagement, and real revenue generation to drive sustainable growth, rewards, and utility for holders.

https://cockcardano.io/
https://cardanoscan.io/token/49e423161ef818adc475c783571cb479d5f15ad52a01a240eacc0d3b434f434b

COCK (COCK) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for COCK (COCK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M
$ 0.013893
$ 0.013893$ 0.013893
$ 0.001753
$ 0.001753$ 0.001753

COCK (COCK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak COCK (COCK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet COCK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange COCK tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår COCKs tokenomics, kan du utforske COCK tokenets livepris!

COCK (COCK) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til COCK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

COCK prisforutsigelse

Vil du vite hvor COCK kan være på vei? Vår COCK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

