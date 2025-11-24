Alliance Games (COA) tokenomics
Alliance Games (COA) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Alliance Games (COA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Alliance Games (COA) Informasjon
Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.
Alliance Games (COA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Alliance Games (COA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet COA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange COA tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår COAs tokenomics, kan du utforske COA tokenets livepris!
Alliance Games (COA) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til COA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
COA prisforutsigelse
Vil du vite hvor COA kan være på vei? Vår COA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
