Alliance Games pris i dag

Sanntids Alliance Games (COA) pris i dag er $ 0.00201, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende COA til USD konverteringssats er $ 0.00201 per COA.

Alliance Games rangerer for tiden som #2106 etter markedsverdi på $ 833.58K, med en sirkulerende forsyning på 414.72M COA. I løpet av de siste 24 timene COA har den blitt handlet mellom $ 0.002(laveste) og $ 0.00232 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03474769210606202, mens tidenes laveste notering var $ 0.001969528474311044.

Kortsiktig har COA beveget seg -7.38% i løpet av den siste timen og -18.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 2.00K.

Alliance Games (COA) Markedsinformasjon

Rangering No.2106 Markedsverdi $ 833.58K$ 833.58K $ 833.58K Volum (24 timer) $ 2.00K$ 2.00K $ 2.00K Fullt utvannet markedsverdi $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Opplagsforsyning 414.72M 414.72M 414.72M Maksimal forsyning 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Total forsyning 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Opplagsforsyning 20.73% Offentlig blokkjede BSC

