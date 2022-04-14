Sugarverse (CNDY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sugarverse (CNDY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sugarverse (CNDY) Informasjon Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY. Offisiell nettside: https://www.sugarverse.io/ Teknisk dokument: https://sugarverse.github.io/ Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x6b43732a9ae9f8654d496c0a075aa4aa43057a0b Kjøp CNDY nå!

Sugarverse (CNDY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sugarverse (CNDY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 530.52K $ 530.52K $ 530.52K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 466.60M $ 466.60M $ 466.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M All-time high: $ 0.008034 $ 0.008034 $ 0.008034 All-Time Low: $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 Nåværende pris: $ 0.001137 $ 0.001137 $ 0.001137 Lær mer om Sugarverse (CNDY) pris

Sugarverse (CNDY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sugarverse (CNDY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CNDY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CNDY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CNDYs tokenomics, kan du utforske CNDY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CNDY Interessert i å legge til Sugarverse (CNDY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CNDY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CNDY på MEXC nå!

Sugarverse (CNDY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CNDY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CNDY nå!

CNDY prisforutsigelse Vil du vite hvor CNDY kan være på vei? Vår CNDY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CNDY tokenets prisforutsigelse nå!

