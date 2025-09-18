Hva er Sugarverse (CNDY)

Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY.

Sugarverse Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sugarverse (CNDY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sugarverse (CNDY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sugarverse.

Sjekk Sugarverseprisprognosen nå!

Sugarverse (CNDY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sugarverse (CNDY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CNDY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Sugarverse Hvor mye er Sugarverse (CNDY) verdt i dag? Live CNDY prisen i USD er 0.001147 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CNDY-til-USD-pris? $ 0.001147 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CNDY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Sugarverse? Markedsverdien for CNDY er $ 535.18K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CNDY? Den sirkulerende forsyningen av CNDY er 466.60M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCNDY ? CNDY oppnådde en ATH-pris på 0.005822417865598104 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CNDY? CNDY så en ATL-pris på 0.000737295247445374 USD . Hva er handelsvolumet til CNDY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CNDY er $ 67.43K USD . Vil CNDY gå høyere i år? CNDY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CNDY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Sugarverse (CNDY) Viktige bransjeoppdateringer

