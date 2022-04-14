Clanker Index (CLX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Clanker Index (CLX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Clanker Index (CLX) Informasjon Clanker is a set of smart contracts that create token markets which reward token creators. Offisiell nettside: https://www.clanker.world/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x44551CA46Fa5592bb572E20043f7C3D54c85cAD7 Kjøp CLX nå!

Clanker Index (CLX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Clanker Index (CLX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 270.08K $ 270.08K $ 270.08K Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 431.31K $ 431.31K $ 431.31K All-time high: $ 20 $ 20 $ 20 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 1.597 $ 1.597 $ 1.597 Lær mer om Clanker Index (CLX) pris

Clanker Index (CLX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Clanker Index (CLX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLXs tokenomics, kan du utforske CLX tokenets livepris!

