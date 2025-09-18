Dagens Clanker Index livepris er 1.676 USD. Spor prisoppdateringer for CLX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Clanker Index livepris er 1.676 USD. Spor prisoppdateringer for CLX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Clanker Index Logo

Clanker Index Pris(CLX)

$1.676
0.00%1D
USD
Clanker Index (CLX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:39:29 (UTC+8)

Clanker Index (CLX) Prisinformasjon (USD)

24 timer lav
$ 1.74
$ 1.74$ 1.74
24 timer høy

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

0.00%

0.00%

-4.07%

-4.07%

Clanker Index (CLX) sanntidsprisen er $ 1.676. I løpet av de siste 24 timene har CLX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.676 og et toppnivå på $ 1.74, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLX er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLX endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -4.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Clanker Index (CLX) Markedsinformasjon

$ 22.35
$ 22.35$ 22.35

$ 452.65K
$ 452.65K$ 452.65K

270,077.73
270,077.73 270,077.73

BASE

Nåværende markedsverdi på Clanker Index er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 22.35. Den sirkulerende forsyningen på CLX er --, med en total tilgang på 270077.73. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 452.65K.

Clanker Index (CLX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Clanker Index for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.435-20.61%
60 dager$ +0.08+5.01%
90 dager$ +0.558+49.91%
Clanker Index Prisendring i dag

I dag registrerte CLX en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Clanker Index 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.435 (-20.61%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Clanker Index 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CLX en endring på $ +0.08 (+5.01%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Clanker Index 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.558+49.91% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Clanker Index (CLX)?

Sjekk ut Clanker Index Prishistorikk-siden nå.

Hva er Clanker Index (CLX)

Clanker is a set of smart contracts that create token markets which reward token creators.

Clanker Index er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Clanker Index investeringene dine effektivt.

I tillegg kan du:
- Sjekk CLX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Clanker Index på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Clanker Index kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Clanker Index Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Clanker Index (CLX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Clanker Index (CLX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Clanker Index.

Sjekk Clanker Indexprisprognosen nå!

Clanker Index (CLX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Clanker Index (CLX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CLX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Clanker Index (CLX)

Leter du etter hvordan du kjøperClanker Index? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Clanker Index på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CLX til lokale valutaer

1 Clanker Index(CLX) til VND
44,103.94
1 Clanker Index(CLX) til AUD
A$2.53076
1 Clanker Index(CLX) til GBP
1.24024
1 Clanker Index(CLX) til EUR
1.4246
1 Clanker Index(CLX) til USD
$1.676
1 Clanker Index(CLX) til MYR
RM7.0392
1 Clanker Index(CLX) til TRY
69.35288
1 Clanker Index(CLX) til JPY
¥246.372
1 Clanker Index(CLX) til ARS
ARS$2,471.96592
1 Clanker Index(CLX) til RUB
139.946
1 Clanker Index(CLX) til INR
147.63884
1 Clanker Index(CLX) til IDR
Rp27,933.32216
1 Clanker Index(CLX) til KRW
2,340.76864
1 Clanker Index(CLX) til PHP
95.58228
1 Clanker Index(CLX) til EGP
￡E.80.73292
1 Clanker Index(CLX) til BRL
R$8.91632
1 Clanker Index(CLX) til CAD
C$2.29612
1 Clanker Index(CLX) til BDT
204.03624
1 Clanker Index(CLX) til NGN
2,505.21776
1 Clanker Index(CLX) til COP
$6,546.875
1 Clanker Index(CLX) til ZAR
R.29.02832
1 Clanker Index(CLX) til UAH
69.25232
1 Clanker Index(CLX) til TZS
T.Sh.4,148.50224
1 Clanker Index(CLX) til VES
Bs273.188
1 Clanker Index(CLX) til CLP
$1,600.58
1 Clanker Index(CLX) til PKR
Rs475.71584
1 Clanker Index(CLX) til KZT
907.40316
1 Clanker Index(CLX) til THB
฿53.31356
1 Clanker Index(CLX) til TWD
NT$50.64872
1 Clanker Index(CLX) til AED
د.إ6.15092
1 Clanker Index(CLX) til CHF
Fr1.32404
1 Clanker Index(CLX) til HKD
HK$13.02252
1 Clanker Index(CLX) til AMD
֏641.4052
1 Clanker Index(CLX) til MAD
.د.م15.11752
1 Clanker Index(CLX) til MXN
$30.8384
1 Clanker Index(CLX) til SAR
ريال6.285
1 Clanker Index(CLX) til ETB
Br240.62332
1 Clanker Index(CLX) til KES
KSh216.50568
1 Clanker Index(CLX) til JOD
د.أ1.188284
1 Clanker Index(CLX) til PLN
6.06712
1 Clanker Index(CLX) til RON
лв7.22356
1 Clanker Index(CLX) til SEK
kr15.77116
1 Clanker Index(CLX) til BGN
лв2.78216
1 Clanker Index(CLX) til HUF
Ft556.98508
1 Clanker Index(CLX) til CZK
34.64292
1 Clanker Index(CLX) til KWD
د.ك0.51118
1 Clanker Index(CLX) til ILS
5.58108
1 Clanker Index(CLX) til BOB
Bs11.58116
1 Clanker Index(CLX) til AZN
2.8492
1 Clanker Index(CLX) til TJS
SM15.68736
1 Clanker Index(CLX) til GEL
4.5252
1 Clanker Index(CLX) til AOA
Kz1,527.79132
1 Clanker Index(CLX) til BHD
.د.ب0.631852
1 Clanker Index(CLX) til BMD
$1.676
1 Clanker Index(CLX) til DKK
kr10.6426
1 Clanker Index(CLX) til HNL
L43.92796
1 Clanker Index(CLX) til MUR
75.98984
1 Clanker Index(CLX) til NAD
$29.0786
1 Clanker Index(CLX) til NOK
kr16.65944
1 Clanker Index(CLX) til NZD
$2.8492
1 Clanker Index(CLX) til PAB
B/.1.676
1 Clanker Index(CLX) til PGK
K7.00568
1 Clanker Index(CLX) til QAR
ر.ق6.08388
1 Clanker Index(CLX) til RSD
дин.167.13072
1 Clanker Index(CLX) til UZS
soʻm20,691.34292
1 Clanker Index(CLX) til ALL
L138.20296
1 Clanker Index(CLX) til ANG
ƒ3.00004
1 Clanker Index(CLX) til AWG
ƒ3.0168
1 Clanker Index(CLX) til BBD
$3.352
1 Clanker Index(CLX) til BAM
KM2.78216
1 Clanker Index(CLX) til BIF
Fr5,002.86
1 Clanker Index(CLX) til BND
$2.14528
1 Clanker Index(CLX) til BSD
$1.676
1 Clanker Index(CLX) til JMD
$268.84716
1 Clanker Index(CLX) til KHR
6,730.91656
1 Clanker Index(CLX) til KMF
Fr700.568
1 Clanker Index(CLX) til LAK
36,434.78188
1 Clanker Index(CLX) til LKR
Rs506.95648
1 Clanker Index(CLX) til MDL
L27.654
1 Clanker Index(CLX) til MGA
Ar7,415.91452
1 Clanker Index(CLX) til MOP
P13.42476
1 Clanker Index(CLX) til MVR
25.6428
1 Clanker Index(CLX) til MWK
MK2,909.72036
1 Clanker Index(CLX) til MZN
MT107.0964
1 Clanker Index(CLX) til NPR
Rs236.18192
1 Clanker Index(CLX) til PYG
11,969.992
1 Clanker Index(CLX) til RWF
Fr2,428.524
1 Clanker Index(CLX) til SBD
$13.7432
1 Clanker Index(CLX) til SCR
24.01708
1 Clanker Index(CLX) til SRD
$63.83884
1 Clanker Index(CLX) til SVC
$14.665
1 Clanker Index(CLX) til SZL
L29.0786
1 Clanker Index(CLX) til TMT
m5.866
1 Clanker Index(CLX) til TND
د.ت4.87716
1 Clanker Index(CLX) til TTD
$11.34652
1 Clanker Index(CLX) til UGX
Sh5,879.408
1 Clanker Index(CLX) til XAF
Fr935.208
1 Clanker Index(CLX) til XCD
$4.5252
1 Clanker Index(CLX) til XOF
Fr935.208
1 Clanker Index(CLX) til XPF
Fr169.276
1 Clanker Index(CLX) til BWP
P22.32432
1 Clanker Index(CLX) til BZD
$3.36876
1 Clanker Index(CLX) til CVE
$157.17528
1 Clanker Index(CLX) til DJF
Fr296.652
1 Clanker Index(CLX) til DOP
$103.94552
1 Clanker Index(CLX) til DZD
د.ج217.1258
1 Clanker Index(CLX) til FJD
$3.771
1 Clanker Index(CLX) til GNF
Fr14,572.82
1 Clanker Index(CLX) til GTQ
Q12.83816
1 Clanker Index(CLX) til GYD
$350.77004
1 Clanker Index(CLX) til ISK
kr202.796

For en mer dyptgående forståelse av Clanker Index, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Clanker Index nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Clanker Index

Hvor mye er Clanker Index (CLX) verdt i dag?
Live CLX prisen i USD er 1.676 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CLX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CLX til USD er $ 1.676. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Clanker Index?
Markedsverdien for CLX er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CLX?
Den sirkulerende forsyningen av CLX er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCLX ?
CLX oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CLX?
CLX så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til CLX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CLX er $ 22.35 USD.
Vil CLX gå høyere i år?
CLX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CLX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:39:29 (UTC+8)

Clanker Index (CLX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

