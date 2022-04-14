Everclear (CLEAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Everclear (CLEAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Everclear (CLEAR) Informasjon Offisiell nettside: https://www.everclear.org/ Teknisk dokument: https://docs.everclear.org/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x58b9cB810A68a7f3e1E4f8Cb45D1B9B3c79705E8

Everclear (CLEAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Everclear (CLEAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 547.65M $ 547.65M $ 547.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.54M $ 15.54M $ 15.54M All-time high: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 All-Time Low: $ 0.013397359688044022 $ 0.013397359688044022 $ 0.013397359688044022 Nåværende pris: $ 0.01554 $ 0.01554 $ 0.01554 Lær mer om Everclear (CLEAR) pris

Everclear (CLEAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Everclear (CLEAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLEAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLEAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLEARs tokenomics, kan du utforske CLEAR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CLEAR Interessert i å legge til Everclear (CLEAR) i porteføljen din?

Everclear (CLEAR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CLEAR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CLEAR nå!

CLEAR prisforutsigelse Vil du vite hvor CLEAR kan være på vei? Vår CLEAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CLEAR tokenets prisforutsigelse nå!

