Clayton (CLAY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Clayton (CLAY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Clayton (CLAY) Informasjon Clayton is the blue, fluffy friend of TON ecosystem. Offisiell nettside: https://claytoncoin.com/ Blokkutforsker: https://tonviewer.com/EQB-vc00g9PeUWLptSAH4g1J5kYS7WTgtVEfhI6oKdQtRudE Kjøp CLAY nå!

Clayton (CLAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Clayton (CLAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M All-time high: $ 0.0003979 $ 0.0003979 $ 0.0003979 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.000010077 $ 0.000010077 $ 0.000010077 Lær mer om Clayton (CLAY) pris

Clayton (CLAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Clayton (CLAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLAYs tokenomics, kan du utforske CLAY tokenets livepris!

