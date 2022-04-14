Clashub (CLASHUB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Clashub (CLASHUB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Clashub (CLASHUB) Informasjon Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens. Offisiell nettside: https://clashub.io/ Teknisk dokument: https://clashub.gitbook.io/clashub-whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x8dc0f602696de3ff03b37e19a172e5080f049c15 Kjøp CLASHUB nå!

Clashub (CLASHUB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Clashub (CLASHUB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 475.81K $ 475.81K $ 475.81K Total forsyning: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Sirkulerende forsyning: $ 453.16M $ 453.16M $ 453.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 945.00K $ 945.00K $ 945.00K All-time high: $ 0.025 $ 0.025 $ 0.025 All-Time Low: $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 Nåværende pris: $ 0.00105 $ 0.00105 $ 0.00105 Lær mer om Clashub (CLASHUB) pris

Clashub (CLASHUB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Clashub (CLASHUB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLASHUB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLASHUB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLASHUBs tokenomics, kan du utforske CLASHUB tokenets livepris!

