Hva er Clashub (CLASHUB)

Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens.

Folk spør også: Andre spørsmål om Clashub Hvor mye er Clashub (CLASHUB) verdt i dag? Live CLASHUB prisen i USD er 0.001061 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CLASHUB-til-USD-pris? $ 0.001061 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CLASHUB til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Clashub? Markedsverdien for CLASHUB er $ 480.80K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CLASHUB? Den sirkulerende forsyningen av CLASHUB er 453.16M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCLASHUB ? CLASHUB oppnådde en ATH-pris på 0.026975612460007094 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CLASHUB? CLASHUB så en ATL-pris på 0.000536016054711468 USD . Hva er handelsvolumet til CLASHUB? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CLASHUB er $ 75.50K USD . Vil CLASHUB gå høyere i år? CLASHUB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CLASHUB prisprognosen for en mer grundig analyse.

