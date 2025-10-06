Cirrca pris i dag

Sanntids Cirrca (CIRRCA) pris i dag er $ 0.0004, med en 4.76% endring de siste 24 timene. Nåværende CIRRCA til USD konverteringssats er $ 0.0004 per CIRRCA.

Cirrca rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- CIRRCA. I løpet av de siste 24 timene CIRRCA har den blitt handlet mellom $ 0.00038(laveste) og $ 0.00051 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har CIRRCA beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -29.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 565.47.

Cirrca (CIRRCA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 565.47$ 565.47 $ 565.47 Fullt utvannet markedsverdi $ 40.00K$ 40.00K $ 40.00K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på Cirrca er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 565.47. Den sirkulerende forsyningen på CIRRCA er --, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.00K.