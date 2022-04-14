Chirpley (CHRP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chirpley (CHRP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chirpley (CHRP) Informasjon Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer. Offisiell nettside: https://chirpley.ai Teknisk dokument: https://chirpley.gitbook.io Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0xeD00Fc7D48B57B81FE65D1cE71c0985e4CF442CB Kjøp CHRP nå!

Chirpley (CHRP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chirpley (CHRP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 475.40K $ 475.40K $ 475.40K Total forsyning: $ 989.98M $ 989.98M $ 989.98M Sirkulerende forsyning: $ 413.03M $ 413.03M $ 413.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M All-time high: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 All-Time Low: $ 0.000965393077491757 $ 0.000965393077491757 $ 0.000965393077491757 Nåværende pris: $ 0.001151 $ 0.001151 $ 0.001151 Lær mer om Chirpley (CHRP) pris

Chirpley (CHRP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chirpley (CHRP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHRP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHRP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHRPs tokenomics, kan du utforske CHRP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CHRP Interessert i å legge til Chirpley (CHRP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CHRP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CHRP på MEXC nå!

Chirpley (CHRP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CHRP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CHRP nå!

CHRP prisforutsigelse Vil du vite hvor CHRP kan være på vei? Vår CHRP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHRP tokenets prisforutsigelse nå!

