Chirppad (CHPD) Informasjon ChirpPad is a SocialFi launchpad with a deflationary token model, that combines funding, and a unique protocol for social monitoring. Offisiell nettside: https://chirppad.ai Teknisk dokument: https://chirppad.gitbook.io/project Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xF2e244d4020C182e8E2C936d4055E3F0e578064F Kjøp CHPD nå!

Chirppad (CHPD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chirppad (CHPD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 286.80K $ 286.80K $ 286.80K All-time high: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 All-Time Low: $ 0.000242568800721493 $ 0.000242568800721493 $ 0.000242568800721493 Nåværende pris: $ 0.0002868 $ 0.0002868 $ 0.0002868 Lær mer om Chirppad (CHPD) pris

Chirppad (CHPD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chirppad (CHPD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHPD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHPD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHPDs tokenomics, kan du utforske CHPD tokenets livepris!

Interessert i å legge til Chirppad (CHPD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CHPD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Chirppad (CHPD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CHPD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CHPD nå!

CHPD prisforutsigelse Vil du vite hvor CHPD kan være på vei? Vår CHPD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHPD tokenets prisforutsigelse nå!

