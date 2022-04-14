CHNG (CHNG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CHNG (CHNG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CHNG (CHNG) Informasjon Chainge is a Defi app that aims to empower people from all corners of the world to become their own digital bank. With Chainge’s automated financial services, users will have complete control over their wealth while enjoying 100% freedom & security. Sukhavati support co-mining with IPFS or PoC projects (Chia & MASSnet) and interacting with Polkadot ecosystems via decentralized cloud service. Offisiell nettside: https://www.chainge.finance/ Teknisk dokument: https://app.gitbook.com/@chaingefinance/s/chainge-finance/ Kjøp CHNG nå!

CHNG (CHNG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CHNG (CHNG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

CHNG (CHNG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CHNG (CHNG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHNG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHNG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHNGs tokenomics, kan du utforske CHNG tokenets livepris!

