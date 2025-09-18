Dagens Chill House livepris er 0.006001 USD. Spor prisoppdateringer for CHILLHOUSE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHILLHOUSE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Chill House livepris er 0.006001 USD. Spor prisoppdateringer for CHILLHOUSE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHILLHOUSE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Chill House Logo

Chill House Pris(CHILLHOUSE)

1 CHILLHOUSE til USD livepris:

$0.006001
+0.94%1D
USD
Chill House (CHILLHOUSE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:39:00 (UTC+8)

Chill House (CHILLHOUSE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.005794
24 timer lav
$ 0.006432
24 timer høy

$ 0.005794
$ 0.006432
--
--
+1.69%

+0.94%

-38.36%

-38.36%

Chill House (CHILLHOUSE) sanntidsprisen er $ 0.006001. I løpet av de siste 24 timene har CHILLHOUSE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.005794 og et toppnivå på $ 0.006432, noe som viser aktiv markedsvolatilitet.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHILLHOUSE endret seg med +1.69% i løpet av den siste timen, +0.94% over 24 timer og -38.36% i løpet av de siste 7 dagene.

Chill House (CHILLHOUSE) Markedsinformasjon

--
$ 56.21K
$ 56.21K$ 56.21K

$ 0.00
--
--
SOL

Nåværende markedsverdi på Chill House er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.21K. Den sirkulerende forsyningen på CHILLHOUSE er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.

Chill House (CHILLHOUSE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Chill House for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00005588+0.94%
30 dager$ -0.009248-60.65%
60 dager$ -0.007843-56.66%
90 dager$ -0.003999-39.99%
Chill House Prisendring i dag

I dag registrerte CHILLHOUSE en endring på $ +0.00005588 (+0.94%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Chill House 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.009248 (-60.65%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Chill House 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CHILLHOUSE en endring på $ -0.007843 (-56.66%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Chill House 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.003999-39.99% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Chill House (CHILLHOUSE)?

Sjekk ut Chill House Prishistorikk-siden nå.

Hva er Chill House (CHILLHOUSE)

CHILLHOUSE, a memecoin on the Solana chain, identifies itself as “just a chill house” and combines elements of Chillguy and Housecoin.

Chill House er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Chill House investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CHILLHOUSE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Chill House på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Chill House kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Chill House Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chill House (CHILLHOUSE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chill House (CHILLHOUSE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chill House.

Sjekk Chill Houseprisprognosen nå!

Chill House (CHILLHOUSE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chill House (CHILLHOUSE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHILLHOUSE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Chill House (CHILLHOUSE)

Leter du etter hvordan du kjøperChill House? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Chill House på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CHILLHOUSE til lokale valutaer

Chill House Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Chill House, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Chill House

Hvor mye er Chill House (CHILLHOUSE) verdt i dag?
Live CHILLHOUSE prisen i USD er 0.006001 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHILLHOUSE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHILLHOUSE til USD er $ 0.006001. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chill House?
Markedsverdien for CHILLHOUSE er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHILLHOUSE?
Den sirkulerende forsyningen av CHILLHOUSE er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHILLHOUSE ?
CHILLHOUSE oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHILLHOUSE?
CHILLHOUSE så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til CHILLHOUSE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHILLHOUSE er $ 56.21K USD.
Vil CHILLHOUSE gå høyere i år?
CHILLHOUSE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHILLHOUSE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:39:00 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

