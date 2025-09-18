Dagens Just a chill guy livepris er 0.04612 USD. Spor prisoppdateringer for CHILLGUY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHILLGUY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Just a chill guy livepris er 0.04612 USD. Spor prisoppdateringer for CHILLGUY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHILLGUY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 CHILLGUY til USD livepris:

$0.04612
0.00%1D
USD
Just a chill guy (CHILLGUY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:24:21 (UTC+8)

Just a chill guy (CHILLGUY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04529
24 timer lav
$ 0.05137
24 timer høy

$ 0.04529
$ 0.05137
$ 0.6651465939998281
$ 0.01784659462823309
-0.57%

0.00%

-6.13%

-6.13%

Just a chill guy (CHILLGUY) sanntidsprisen er $ 0.04612. I løpet av de siste 24 timene har CHILLGUY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04529 og et toppnivå på $ 0.05137, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHILLGUY er $ 0.6651465939998281, mens den rekordlave prisen er $ 0.01784659462823309.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHILLGUY endret seg med -0.57% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -6.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Just a chill guy (CHILLGUY) Markedsinformasjon

No.597

$ 46.12M
$ 211.18K
$ 46.12M
999.95M
1,000,000,000
999,951,080.833757
99.99%

SOL

Nåværende markedsverdi på Just a chill guy er $ 46.12M, med et 24-timers handelsvolum på $ 211.18K. Den sirkulerende forsyningen på CHILLGUY er 999.95M, med en total tilgang på 999951080.833757. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.12M.

Just a chill guy (CHILLGUY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Just a chill guy for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00001-0.03%
60 dager$ -0.02886-38.50%
90 dager$ +0.00277+6.38%
Just a chill guy Prisendring i dag

I dag registrerte CHILLGUY en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Just a chill guy 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00001 (-0.03%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Just a chill guy 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CHILLGUY en endring på $ -0.02886 (-38.50%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Just a chill guy 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00277+6.38% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Just a chill guy (CHILLGUY)?

Sjekk ut Just a chill guy Prishistorikk-siden nå.

Hva er Just a chill guy (CHILLGUY)

Just a chill guy is a meme coin on the Solana chain.

Just a chill guy er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Just a chill guy investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CHILLGUY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Just a chill guy på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Just a chill guy kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Just a chill guy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Just a chill guy (CHILLGUY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Just a chill guy (CHILLGUY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Just a chill guy.

Sjekk Just a chill guyprisprognosen nå!

Just a chill guy (CHILLGUY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Just a chill guy (CHILLGUY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHILLGUY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Just a chill guy (CHILLGUY)

Leter du etter hvordan du kjøperJust a chill guy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Just a chill guy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Just a chill guy Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Just a chill guy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Just a chill guy nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Just a chill guy

Hvor mye er Just a chill guy (CHILLGUY) verdt i dag?
Live CHILLGUY prisen i USD er 0.04612 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHILLGUY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHILLGUY til USD er $ 0.04612. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Just a chill guy?
Markedsverdien for CHILLGUY er $ 46.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHILLGUY?
Den sirkulerende forsyningen av CHILLGUY er 999.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHILLGUY ?
CHILLGUY oppnådde en ATH-pris på 0.6651465939998281 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHILLGUY?
CHILLGUY så en ATL-pris på 0.01784659462823309 USD.
Hva er handelsvolumet til CHILLGUY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHILLGUY er $ 211.18K USD.
Vil CHILLGUY gå høyere i år?
CHILLGUY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHILLGUY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:24:21 (UTC+8)

Just a chill guy (CHILLGUY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

