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Sanntidspris for Cheqd er i dag 0.003231 NOK.CHEQ markedsverdien er 2,075,894.285265 NOK. Spor sanntids CHEQ til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for Cheqd er i dag 0.003231 NOK.CHEQ markedsverdien er 2,075,894.285265 NOK. Spor sanntids CHEQ til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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Cheqd Pris(CHEQ)

1 CHEQ til NOK livepris:

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1D
NOK
Cheqd (CHEQ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-17 07:48:04 (UTC+8)

Cheqd pris i dag

Sanntids Cheqd (CHEQ) pris i dag er kr 0.003231, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CHEQ til NOK konverteringssats er kr 0.003231 per CHEQ.

Cheqd rangerer for tiden som #1556 etter markedsverdi på kr 2.08M, med en sirkulerende forsyning på 642.49M CHEQ. I løpet av de siste 24 timene CHEQ har den blitt handlet mellom kr 0.002837(laveste) og kr 0.00375 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 6.6839261017189789562, mens tidenes laveste notering var kr 0.0139920631906537776.

Kortsiktig har CHEQ beveget seg -4.84% i løpet av den siste timen og +56.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 16.54K.

Cheqd (CHEQ) Markedsinformasjon

No.1556

kr 2.08M
kr 2.08Mkr 2.08M

kr 16.54K
kr 16.54Kkr 16.54K

kr 4.02M
kr 4.02Mkr 4.02M

642.49M
642.49M 642.49M

1,243,225,903
1,243,225,903 1,243,225,903

1,269,692,454
1,269,692,454 1,269,692,454

51.67%

CHEQ

Nåværende markedsverdi på Cheqd er kr 2.08M, med et 24-timers handelsvolum på kr 16.54K. Den sirkulerende forsyningen på CHEQ er 642.49M, med en total tilgang på 1269692454. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 4.02M.

Cheqd prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.002837
kr 0.002837kr 0.002837
24 timer lav
kr 0.00375
kr 0.00375kr 0.00375
24 timer høy

kr 0.002837
kr 0.002837kr 0.002837

kr 0.00375
kr 0.00375kr 0.00375

kr 6.6839261017189789562
kr 6.6839261017189789562kr 6.6839261017189789562

kr 0.0139920631906537776
kr 0.0139920631906537776kr 0.0139920631906537776

-4.84%

--

+56.69%

+56.69%

Cheqd (CHEQ) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene Cheqd for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr +0.001687+109.26%
60 dagerkr +0.000229+7.62%
90 dagerkr -0.000128-3.82%
Cheqd Prisendring i dag

I dag registrerte CHEQ en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Cheqd 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr +0.001687 (+109.26%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Cheqd 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CHEQ en endring på kr +0.000229 (+7.62%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Cheqd 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.000128-3.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for Cheqd

Cheqd (CHEQ) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CHEQ for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
Cheqd (CHEQ) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Cheqd potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Cheqd som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for CHEQ prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Cheqd Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere Cheqd i Norge

Klar til å komme i gang med Cheqd? Kjøp av CHEQ er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Cheqd. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Cheqd (CHEQ) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Cheqd umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Cheqd (CHEQ) Guide

Hva kan du gjøre med Cheqd

Å eie Cheqd lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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Å kjøpe Cheqd (CHEQ) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Hva er Cheqd (CHEQ)

Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

Cheqd Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Cheqd, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Cheqd nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Ethereum EcosystemDecentralized Identifier (DID)Osmosis Ecosystem

Folk spør også: Andre spørsmål om Cheqd

Siden sist oppdatert: 2026-06-17 07:48:04 (UTC+8)

Cheqd (CHEQ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om Cheqd

CHEQ USDT (futures-handel)

Gå long eller short på CHEQ med belåning. Utforsk CHEQ USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Cheqd (CHEQ) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Cheqd sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
CHEQ/USDT
kr0.03048393
kr0.03048393kr0.03048393
0.00%
0.00% (USDT)

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Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

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1 CHEQ = 0.03059757 NOK