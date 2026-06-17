Cheqd pris i dag

Sanntids Cheqd (CHEQ) pris i dag er kr 0.003231, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CHEQ til NOK konverteringssats er kr 0.003231 per CHEQ.

Cheqd rangerer for tiden som #1556 etter markedsverdi på kr 2.08M, med en sirkulerende forsyning på 642.49M CHEQ. I løpet av de siste 24 timene CHEQ har den blitt handlet mellom kr 0.002837(laveste) og kr 0.00375 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 6.6839261017189789562, mens tidenes laveste notering var kr 0.0139920631906537776.

Kortsiktig har CHEQ beveget seg -4.84% i løpet av den siste timen og +56.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 16.54K.

Cheqd (CHEQ) Markedsinformasjon

Rangering No.1556 Markedsverdi kr 2.08Mkr 2.08M kr 2.08M Volum (24 timer) kr 16.54Kkr 16.54K kr 16.54K Fullt utvannet markedsverdi kr 4.02Mkr 4.02M kr 4.02M Opplagsforsyning 642.49M 642.49M 642.49M Maksimal forsyning 1,243,225,903 1,243,225,903 1,243,225,903 Total forsyning 1,269,692,454 1,269,692,454 1,269,692,454 Opplagsforsyning 51.67% Offentlig blokkjede CHEQ

Nåværende markedsverdi på Cheqd er kr 2.08M, med et 24-timers handelsvolum på kr 16.54K. Den sirkulerende forsyningen på CHEQ er 642.49M, med en total tilgang på 1269692454. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 4.02M.