Cheems (CHEEMS) Informasjon “Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth. Offisiell nettside: https://cheems.pet/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x0df0587216a4a1bb7d5082fdc491d93d2dd4b413 Kjøp CHEEMS nå!

Cheems (CHEEMS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cheems (CHEEMS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 228.86M $ 228.86M $ 228.86M Total forsyning: $ 203.67T $ 203.67T $ 203.67T Sirkulerende forsyning: $ 187.50T $ 187.50T $ 187.50T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 248.60M $ 248.60M $ 248.60M All-time high: $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 All-Time Low: $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 Nåværende pris: $ 0.0000012206 $ 0.0000012206 $ 0.0000012206 Lær mer om Cheems (CHEEMS) pris

Cheems (CHEEMS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cheems (CHEEMS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHEEMS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHEEMS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHEEMSs tokenomics, kan du utforske CHEEMS tokenets livepris!

